传小米就CDR事宜接触中信 计划5月IPO

相关新闻：传小米最快5月申请港股上市 小米不予置评

新浪科技讯 北京时间4月16日下午消息，据彭博社援引消息人士报道，小米公司已经授权中信证券处理其CDR（中国预托证券）事宜，计划下个月在香港进行IPO。

一位消息人士透露，总部位于北京的小米可能最快于下个月提交IPO申请，目标估值大约为1000亿美元，这位消息认识拒绝透露身份。该消息人士还透露，小米很可能在香港完成IPO之后进行CDR，而规模目前尚未确定。

小米有可能打破2014年阿里巴巴250亿美元IPO的记录，成为规模最大的一次IPO。小米公司的估值曾一度接近450亿美元，但是该公司在2016年遇到了挑战，随后他们重塑了自己的销售模式，并且进军印度市场，在当地与三星等主要竞争对手进行了厮杀。凭借这两个举措，该公司的业务实现了反弹。据消息人士透露，小米已经选择了摩根士丹利、高盛、瑞士信贷以及德意志银行作为其IPO的承销商。

小米方面拒绝对此消息进行评论。中信证券的发言人没有回应置评请求。

中国政府一直在鼓励本土科技企业发行CDR，以便人民可以对当前中国发展速度最快的企业进行投资。此前阿里巴巴和百度都选择在纽约进行上市，因为纽约的监管更加灵活，而且能够接触到大量的海外资本。CDR的最终规则目前尚未颁布，这有可能会让小米无法在香港上市的同时在大陆地区发行股份。

此前据香港经济日报报道，小米有望成为香港首批“同股不股权”上市公司。报道称，小米已基本准备就绪，将会趁联交所下周公布上市制度咨询结果完成最后拼图，最快5月初提交申请在港上市，然后考虑以CDR在内地上市事宜。

报道还称，小米最近数月不乏上市前股东售股活动，售股价格显示公司估值介乎650亿至700亿美元。此前，曾有多个小米估值的版本出现，比如1000亿美元，甚至2000亿美元，小米方面都未进行置评。

针对此次港媒的报道，小米方面仍旧如往前态度，表示不予置评。

在经历2015年和2016年的业绩低迷之后，小米在2017年重新崛起被外界认为是很好的IPO时间点。

2017年年初，小米董事长兼CEO雷军定下了出货7000万台、营收超千亿的目标。小米在2017年10月就实现了此目标。

对于2018年，雷军定下了1亿台的出货目标。他还提出了小米2018年要进入世界500强，在2017年的《财富》世界500强排名中，排名第500名的AutoNation公司的营收为216.09亿美元，约合人民币1434亿元。这意味小米2018年的营收目标可能要在1400-1500亿元左右。(月恒)