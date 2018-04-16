阿里确认布局自动驾驶 AI首席科学家王刚率领研究

阿里巴巴 AI实验室首席科学家王刚 AI实验室首席科学家王刚

新浪科技讯 4月16日上午消息，继百度、腾讯之后，阿里也加入到无人驾驶领域。据《财新》报道，阿里团队正在研发自动驾驶技术，已有车辆进行常态化路测。阿里巴巴向新浪科技称，该技术由AI实验室首席科学家王刚率领研究，并且进展很快。

报道称，阿里团队研发的自动驾驶技术，选取的技术路线为L4全自动驾驶，即行驶由机器主导，在绝大多数场景下，都不需要人干预。阿里的路测车辆改装自林肯MKZ，百度、英伟达和多家创业公司的自动驾驶系统均采用该款车改装布署。目前，已有车辆进行了常态化路测，并具备了在开放路段测试的能力。

今年1月14日，阿里巴巴首次出现在国际最大的自动驾驶计算机视觉算法集KITTI道路场景分割排行榜上。榜单显示，阿里人工智能团队iDST获得三项分割任务第一，包括UU_ROAD（乡村车道）与UMM_ROAD（多车道）两项特定场景任务，及整体场景的综合评测任务URBAN_ROAD（城市车道）。

当时，阿里方面曾否认进军自动驾驶业务。相关负责人表示，该公司重视基础科学研究，自动驾驶技术是其中一部分，该项研究正由阿里巴巴机器视觉科学家任小枫率领。

时隔三个月后，阿里方确认布局自动驾驶，该技术由AI实验室首席科学家王刚率领研究，并在短期内取得了快速进展。（韩大鹏）