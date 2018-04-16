超级高铁HTT准备进行测试：在法国建测试轨道

新浪科技讯 北京时间4月16日上午消息，超级高铁开发商Hyperloop Transportation Technologies（HTT）宣布消息称，准备在法国图卢兹（Toulouse）建设测试轨道。

HTT还公布一段视频，展示系统的第一批部件已经运到法国。

2013年马斯克提出了“超级高铁”概念。根据马斯克的描述，这些管子将会变成密封管，车厢会在管中穿过，时速最高可达700英里。HTT又叫作HyperloopTT，它说完整尺寸的乘客“胶囊”快要开发完成，即将测试。

虽然马斯克说自己不会直接参与超级高铁项目，不过SpaceX还是组织学生参加设计竞赛，建造一条测试道。

全球有两家独立企业正在完善超级高铁概念，HTT正是其中之一。还有一家公司名叫Hyperloop One，它走得更快一些，该公司已经招募许多顶尖人才，并成为维珍集团的一部分。2017年4月，Hyperloop One在内华达建成一条测试道。

HTT的测试道将会成为世界第三条测试道。从某种程度上说，HTT落后于竞争对手，不过它仍然是该领域一家重要的公司。HTT关注的是美国之外的市场，比如欧洲、韩国。(德克)