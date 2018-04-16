三星考虑使用区块链管理供应网络：可节省约20%成本

新浪科技讯 北京时间4月16日早间消息，据彭博社报道，世界最大智能手机与半导体制造商三星或将使用加密货币背后的技术来管理他们庞大的全球供应网络。

三星集团物流、信息与技术公司SDS的区块链首席执行官Song Kwang-woo透露，三星电子目前正在考虑使用区块链账务系统对其每年销售到全球的金额达到数百亿美元的货品进行追踪。SDS认为，这个系统能够帮助三星每年节省下大约20%的运输成本。

目前在全球范围内，已经有许多的公司表示正在考虑使用区块链技术管理各自的产品和服务，涵盖的商品类型从跨境支付到在超市内售卖的食用鸡肉无所不包。但是三星集团是第一批考虑在其运营中严肃考虑使用这项技术的全球性制造商之一。SDS目前正在为三星电子开发这个系统。

Song表示：“区块链技术将会对制造行业的供应链产生巨大的影响。区块链技术将会在我们的数字转型过程中扮演核心平台的角色。”Song本人也是SDS的副总裁。

比特币的突然蹿红，让区块链技术也受到了巨大的关注，它将会改变交易的记录、验证以及分享的方式。尽管截止到目前为止，区块链技术对大型企业产生的影响还不算太大，但是据Gartner预测，截止到2025年，与区块链技术相关的业务将会创造1760亿美元的价值。

致力于用区块链技术改变物流行业的人士认为，这个技术能够减少物流企业日常运营中所需要的时间，例如减少在与海关沟通中所需要的各种手续。

今年SDS将会处理48.8万吨的空运货物以及100万个标准集装箱的海运货物，其中就包括备受关注的三星最新旗舰智能手机，使用了OLED屏幕的Galaxy S9。在使用区块链技术之后，三星将能够缩短商品发布与实际出货之间所需的时间，让其商品相比竞争对手更具优势。韩国首尔大学的工业工程教授Cheong Tae-su认为，使用区块链之后，三星能够在中国等市场上拥有更大的优势。。

Cheong说到：“区块链技术能够削减开销，并且消除瓶颈。它的核心功能是将供应效率与可见性完成最大化，从而让消费者对该品牌更具信心。(月恒)