车和家CEO李想：希望改变又贵又落后的汽车产业

车和家创始人及CEO李想

新浪科技 张泽宇

上个月刚刚完成30亿元B轮融资，并与滴滴达成战略合作，让造车新势力车和家重回聚光灯之下。

短短几天后，李想宣布终止两年前就计划好的 SEV项目，他在微博中记录到，“我们所面对的挑战其实都是选择，而非对错。”

在与李想的对话中，他讲述的更多的是对未来的思考，他希望能改变汽车这个又贵又落后的产品，但与此同时，他也很怀旧，经常提起汽车之家，并与现在进行对比说明。

在他看来车和家要么做到千亿市值，要么死亡，可对于还未正式发布任何产品的车和家，这一切都充满未知。

叫停SEV项目

车和家SEV样车

车和家是李想的第三次创业，他在创业伊始就明确表示，车和家将提供两款汽车产品，一款小而美的SEV，一款大而全的SUV。

在原计划中，SEV根据欧洲L6e标准设计，车体比SMART还要紧凑，不过在国内或只能被定义为四轮低速电动车，相关标准至今仍未诞生。

“SEV不是电动汽车，而是一个新物种”，对于初衷李想曾表示，“车和家是从用户角度出发而不是法律角度，不能等待法律规范完善之后再去行动，我们实际上瞄准的是两轮电动车的市场。”

去年年底，还未正式量产的车和家甚至已经为SEV找好了归宿，分别和法国Clem、美国SCOOT 达成合作意向，首批 SEV 将会交由这两个分时租赁平台进行运营。

然而几乎在今年宣布B轮融资的同时，车和家却突然叫停了SEV的项目，这背后又有什么考虑呢？

李想对此显得很慎重。“我们只有一次出牌的机会。做一款车，几十亿就花出去了。如果这车卖得不好，那就没戏了。供应商已经不跟你玩了，客户也不跟你玩了。”

与滴滴合作并进一步探讨网约车未来的可能，更让李想彻底下定决心。在他最初的设想中，市场上会有分时租赁和网约车等其他的出行业态同时存在。但从目前的情况看，电动化的成本在降低、拼车的成本在降低、无人车的成本在降低，这三个趋势会直接斩断分时租赁的成长路径。

“跟滴滴沟通后，接近50%成本的下降是超乎我们想象的。”李想判断。仅仅只有两三年的窗口期，网约车的成本就会比分时租赁还要低，而且网约车也比分时租赁更好管理。

“SEV是车和家为出行场景打造的产品。我们判断与滴滴合作，比用SEV做出行好10倍。所以从企业战略上，我们选择与滴滴合作。”李想解释停止SEV的原因。

未来网约车的设想

程维与李想

与滴滴的合作直接将李想的计划提前了三四年。

“原本计划先做分时租赁，再做网约车，没想到能直接和行业第一名合作，”李想称，智能出行是车和家基于对未来趋势判断的布局，产品也是基于无人驾驶去设计的。

李想透露，车和家与滴滴目前已经各自抽调了一部分人手，组建新的团队，成立合资公司，既做车辆供给，又做车辆管理，双方将合作设计一款专门针对网约车服务的汽车，这款车不会面向市场售卖。

“我们和滴滴的关系不是简单的售卖车辆，成立合资公司包含研发管理、资产管理等等，都需要双方共同努力。”李想进一步解释称。

“我们的目标就是在安全的前提下，尽可能的降低成本，”李想进一步解释称，“电动车能做到比现在的燃油车成本每公里下降5-6毛钱，接近20%。但这种成本的下降并不来自于车的价格降低，而是每公里分摊的成本。”

电动化让每公里的成本下降，拼车模式让网约车充分得到利用，无人驾驶也能进一步下降成本。在李想的眼中，与滴滴的未来充满无限可能，再加上数据显示，90后对买一辆新车的兴趣已经越来越低，共享出行将成为生活中的一部分。

李想甚至预计，到2030年，无人驾驶网约车会成为市面上绝对的主力，将能占到一半的出行里程。到那时，交通将由两种方式组成，城际之间是高铁和飞机的公共交通，在城市内，网约车加无人驾驶能替代一切，公交车都不需要存在。

不过这种设想能否真正实现，就要看“拼命降低成本”究竟能做到何种程度。

欲改变汽车产业

车和家生产线

除了电动网约车，原本计划中面向私人空间的SUV也在进行当中。该定位在中高端市场，轴距超过2.9米，5米左右的尺寸，预计在今年下半年发布，并于2019年进行交付。

为何第一脚就踏入中高端汽车领域，李想算了一笔账，“一台100万售价的进口SUV，只有40万是车本身的价格，有30万是各种各样的税费，还有30万是利润，所以这种车可以一下降价20万。” 在中高端里，电动车是可以比燃油车做得更便宜，因为电动车没有那么多税费。

另一方面，在电动汽车的市场上，中国与欧美处在同一起跑线上。李想预计，到2025年左右，电池加电机的成本会与变速箱发动机这套成本相同甚至更低。

他认为车应该是有生命力的，不是买了之后就越开越烂，并希望改变这个“最贵但是最落后的产品”，把它做成一个数据终端，每过几个月都会升级一次，功能变得越来越强大。

并不是只有李想一人怀揣对未来的憧憬，老牌汽车厂商纷纷发力新能源汽车，造车新势力如雨后春笋般出现了几十家。不过，李想对此却很乐观，他认为在电动汽车领域，车和家这样的造车新势力与传统汽车厂商在同一起跑线上，“电动车比燃油车容易得多，周期至少降低了10倍”。

此外他还否认了竞争激烈这一说法，在他看来目前几十家造车新势力根本不存在竞争，新的企业就是在跟传统燃油车竞争。但2020年销售额达到10万辆以上，才能顺利“出生”，其他大部分就“死在娘胎里”，就此消失了。

“3轮累计融资57.55亿，今年加上C轮融资肯定会超过100亿，我们账上的现金剩的非常多，用到2020年没问题。”车和家的现状在李想的描述中十分健康。

“我们会在年内组建美国分公司，进行无人驾驶的研发”，李想表示，自己更看重这个市场未来是什么样子。但随着造车的深入，技术的发展，未来会有更多可能，他的设想能不能一步一步实现？或许只有时间才能给出答案。