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京东展示人工智能战略 建立开放平台

京东展示人工智能战略 建立开放平台
2018年04月15日 19:07 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月15日下午消息，今日，2018“智汇京东·开放共赢”京东人工智能创新峰会召开，京东集团副总裁、AI平台与研究部负责人周伯文博士发表题为《AI改变世界，我们改变AI》的演讲，称京东将通过算法研究院强大的技术研究能力，创造一些以前从来没有过的技术能力。

　　演讲称，京东在人工智能方面将致力于具体行业，提供整体的解决方案，来赋能传统行业，这也是京东首次向外界展示自己在AI领域的战略发展方向。

　　来自政府、高校和京东的行业领袖和技术大咖在峰会上共同开启了京东惠普性AI开放平台NeuHub，该平台的发布标志着京东AI研发开始从应用型向核心技术研发和输出方面发力。

　　“JD Dialog Challenge”全球首届任务导向多轮对话系统大奖赛也在同一天正式启动，它将成为搭建京东与学术界、产业界沟通的桥梁，引领对话系统技术发展趋势，向业界公认的技术难题发起冲击，让成熟的人工智能技术及产品服务于广大消费者。

　　本次大赛赛事为期5个月，以京东用户与京东人工客服真实对话数据（脱敏后）为基础，参赛队伍需要给定的对话数据进行分析，构建端到端的任务驱动型多轮对话系统，输出满足用户需求的答案，要求该答案能正确、完整且高效地解决问题，为用户带来简单、省心、智能的购物咨询体验。官方透露，大赛奖池为百万。

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