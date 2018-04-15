Waymo申请加州全自动驾驶测试许可证 不配人类司机

【TechWeb报道】4月15日消息，据国外媒体报道，几周前，媒体报道了加州正在接受自动驾驶汽车许可申请的消息，这将允许完全无人驾驶的车辆在公共道路上进行测试。当时，汽车部没有透露哪些公司申请了许可证。现在，我们知道其中一家公司是Waymo。

上周，加州公共事业委员会表示，它将允许自动驾驶汽车接送乘客，且无需配备人类司机。

Waymo被许多人认为是无人驾驶汽车开发的领先者，因此它的许可证申请并不奇怪。据《纪事报》报道，根据匿名消息来源，Waymo将在其山景总部附近开始测试无人驾驶的安全司机。测试一旦建立，它将扩大其测试区域到更多的大海湾地区。

今年3月底，在亚利桑那州，一辆自动驾驶汽车与一名行人发生致命碰撞后，加州决定允许在没有人身安全驾驶员的情况下进行测试，这令许多人感到意外。应该说，加州对这些公司测试的计划监督将有助于减轻行人和其他司机的风险。

加州DMV提出的获得并保留无人驾驶测试许可证的要求包括与车辆的双向通信能力、确保车辆不离开其预定测试区域的地理围栏以及能够抵抗网络攻击的足够安全技术。

目前，Waymo拥有其自动驾驶测试车辆的出色安全记录，平均每行驶5 596测试英里仅一次脱离（该术语用于人类安全驾驶员必须干预并控制自动驾驶车辆的情况）。相比之下，据推测，Uber的自动驾驶汽车每行驶13英里就需要一次人力参与。