HTT超级高铁在法国开建 今年可投入使用

来源：界面新闻

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超级高铁交通技术公司（Hyperloop Transportation Technologies，HTT）已经将首批轨道管运至位于法国西南部的研究中心，这家研究中心首条用于承运旅客和货物的高铁网络修建工程正式启动。

这家公司希望首先建成一个长达320米的轨道系统，并预计在今年晚些时候投入使用。2019年，另一条长度达到1公里的交通网也将竣工。

超级高铁交通技术公司去年宣布，他们将在法国图卢兹开设欧洲研究中心。图卢兹不仅是法国的第四大城市，还是包括空客公司在内的多家交通及航空业巨头的大本营。从11日起，超级高铁交通技术公司开始运送这批轨道管，并引发了当天媒体和民众的热议。

“五年前，我们开始着手解决交通运输中所存在的最为紧迫的问题：效率、舒适度、以及速度。今天，我们向着实现这个目标迈出了重要的一步，” 超级高铁交通技术公司首席执行官德克·阿尔布恩（Dirk Ahlborn）在一份声明中表示，“超级高铁代表的不仅仅是迅疾的加速度和打破纪录的高速，真正需要做到的，是打造一个具有无与伦比乘车体验的高效、安全系统。”

创立于2013年的超级高铁交通技术公司如今已经拥有了一个由800名工程师组成的团队，并与40余家企业和高校建立了合作关系。这家公司位于洛杉矶，采取的是开放式的协作模式。人们可以“加入” 超级高铁交通技术公司，并且以认股的形式获得工资补偿。截至目前，超级高铁交通技术公司已经获得3180万美元融资，去年的带薪员工人数是30人。

除了图卢兹之外，这家公司在全球的多个地区也设有办事处，并且都已经签署了超级高铁系统开发与试用协议。

图卢兹研发中心内的轨道管。 图片来源：HTT

这批即将安装在图卢兹的轨道管直径为4.0米，意味着这一系统同时具备客运和货运的能力，这家公司希望目前正由西班牙Carbures公司承建的客舱在今年夏天能够交付。

当然，超级高铁交通技术公司在研发这一系统的过程中也面临众多竞争对手。超级高铁这一概念最早由埃隆·马斯克提出并投入实践。这一想法是将乘客或者货物安放进舱中，并使用真空管技术，以接近音速的速度将他们推进很远的距离。他们的竞争对手Hyperloop One现在也在本着这样的想法研发全球运输系统。

随着目前的系统已经开始成型，超级高铁交通技术公司也即将检验实践中能够运送乘客与货物的真正速度。即将进行的测试的最终结果，很有可能将决定实际速度究竟能够达到多快。

“全面建设意味着我们需要致力于长期的创新，” 超级高铁交通技术公司董事长比波普·格雷斯塔（Bibop Gresta）在一份声明中说道，“我们率先提出了这一技术，并且通过世界最大的再保险公司——慕尼黑再保险公司证明了其可行及可保性。我们已经与九个国家围绕可行性和规范制度签署了协议。目前，我们在巴西设有一个货运与物流研究中心，图卢兹研究中心也即将迎来第一个全尺寸的客舱。超级高铁如今已经不仅仅只是一个概念而已，它已经发展成为了一项商业产业。”

（翻译：王慧男）