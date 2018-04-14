苹果内部警告员工不要泄密 否则会面临犯罪指控

PingWest品玩4月14日报道，根据彭博社消息，本周五，苹果警告员工不要泄露公司未来计划相关的内部信息，同时还提到“员工可能会因为泄露公司秘密而被采取法律行动和犯罪指控”。声称“公司去年抓了29名泄密者”，并表示其中的29人遭逮捕。苹果还表示，“这些人不仅丢掉了工作，而且到其它地方重新找工作时也面临着极大的困难。”周五，苹果方面拒绝就相关事宜置评。

苹果一直以严格保密产品开发相关的秘密而著称。2012年，苹果首席执行官蒂姆-库克（Tim Cook）承诺要加大公司保密工作的力度。2017年，苹果与公司员举行了秘密会议，要求员工不要泄密。但从那以后，仍然有大量的媒体报道了苹果公司iPhone X手机、新型苹果电视（Apple TV）视频流机顶盒、配置LTE显示屏的新Apple Watch、该公司即将上市的增强现实头戴设备、新版iPad、软件升级以及新版iPhone和AirPod耳机等更多详情。

以下就是苹果最新内部备忘录：

上个月，苹果抓住并开除了一位泄露公司“苹果软件路线图”为主题的内部秘密会议相关信息的员工。数百名软件工程师出席了这一秘密会议，该部门的数千名员工都拿到了此次会议记录相关的详情。但是，一名员工背叛了他们的信任。

这位将会议内容泄密给媒体的员工后来告诉苹果调查人员称，他之所以这么做，是因为他认为他的泄密不会被发现。但事实上，所有泄密的人——无论是苹果员工、合同工还是供应商——终究会被抓住，而且他们被抓住的速度比以前更快了。

在许多案例中，泄密者不是主观泄密。与之相反的是，为苹果工作的人通常会成为媒体、业界分析师以及经常通过LinkedIn、Twitter和Facebook等职业和社交网络发布消息的博主的勾引目标，这些人会向那些为苹果工作的人支付一定的报酬，进而换取相应的秘密信息。尽管这些人在谄媚讨好，但至关重要的是，你们要记住你们被他们耍了。衡量这些外部人是否成功的标准就是看他们从你们口中获得多少的苹果秘密，然后再将这些秘密公开。有关苹果未公开产品的一丝报道都能够给他们的出版内容带来巨大的流量，进而让报道这些秘密的博主或记者获得巨大的经济利润。但是，泄露这些秘密的苹果员工将要为此丧失一切。

泄密的影响还远远不止从事项目的苹果员工。

泄露苹果工作相关的秘密会影响苹果公司的所有员工，还会影响苹果多在打造产品方面投资的多年时光。UIKit项目负责人乔什-沙法尔（Josh Shaffer）表示，“数千人孜孜不倦地花费好几个月准备推出一些重要软件，看到泄密后就觉得这是我们所有人的灾难。”沙法尔团队的工作就是去年秋季泄密的iOS 11系统相关工作的一部分。

泄密的影响也不仅仅会波及那些从事某一特殊项目的人，而且会冲击整个公司。有关新产品的泄密信息能够对当前上市产品的销量产生负面影响、会给竞争对手更多的时间来准备回击措施、而且还会导致新产品在上市时销量下滑。苹果产品营销高管格莱格-乔斯威亚克（Greg Joswiak）在备忘录中表示，“我们希望有机会向我们的客户解释我们产品之所以优秀的原因，以及不会被其他人轻易模仿的原因。”

苹果公司在保密方面的投资对该公司提升锁定和抓捕泄密者的能力也产生了巨大影响。就在去年9月的特殊活动之前，一名员工将iOS 11的gold master版本的链接泄露给媒体，而且还认为他不会被抓到。这款未发布的操作系统包括了不久后即将宣布的软件和硬件（包括iPhone X等在内）相关的更多细节信息。然而，就在几天时间内，我们就通过内部调查锁定了这位泄密者，并将他开除。此外，安全类企业Global Security的电子设备也帮助我们抓住几位向9to5Mac的一位博主泄露包括iPhone X、iPad Pro和AirPod在内的新产品相关的详细秘密信息。

当然，苹果供应链中的泄密者也会被抓住。Global Security公司会与供应商开展密切合作，防止苹果公司专利被盗，而且还一起鉴别任何试图做出超越职能范围之外事情的员工。这家安全公司还与供应商合作，鉴别苹果实物和技术方面的漏洞，确保他们的安保水平能够达到或超出苹果公司的预期标准。这些措施几乎防止了原型和产品在工厂被盗的泄密案件，而且还帮助抓住泄密者并阻止了大量其他人在第一现场泄密的企图。

泄密者不仅仅是在苹果失业那么简单。在一些情况下，他们还会面临牢狱之灾和巨额罚款，因为入侵网络和窃取商业机密都被认定为联邦罪行。2017年，苹果公司共抓到29名泄密者，其中的12名泄密者遭逮捕。这些泄密者包括苹果公司正式员工、合同工以及来自供应链的员工。这些人不仅失去了工作，而且在其它地方谋求新工作时也遇到了极大的困难。Global Security公司的汤姆-莫耶（Tom Moyer）表示，“泄密面临法律后果的可能性是真正存在的，而且这还会永远成为他们个人和职业身份的一部分。”

尽管泄密者会面临严重的后果，但泄密总是无法避免。泄密者在做出泄密决定时可能没有考虑后果。格莱格对此表示，“所有到苹果公司的员工都在做他们人生中最好的工作，做着对苹果公司13.5万名员工有着重要意义的工作，并与这些员工一起为苹果公司工作，但不管怎么说，要想成为苹果公司实至名归的员工，最重要的一点就是不要泄密。”