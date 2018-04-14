网易养“猫”百度养“狗” 腾讯说做真正区块链游戏

钱童心

在网易区块链养“猫”、百度区块链养“狗”之后，腾讯区块链游戏来了，但未必是养“鹅”。

腾讯区块链业务总经理蔡弋戈在近日透露：“腾讯区块链在游戏场景中将逐步落地，近日将会推出相关区块链游戏产品。”但他表示，之前有过所谓区块链游戏的产品，它本质是金融属性很强的东西，而不是真正游戏化的产品。

搭上区块链的快车，会给游戏行业带来怎样的变化？

事实上，区块链在未来游戏中的应用是否成为主流仍存疑问，但是区块链技术本身可能会被应用解决游戏中存在的问题。这些问题包括用户帐号被盗，以及用户产生的内容的版权保护等等。

硅谷投资人，《吉他英雄》创始人Charles Huang则对第一财经记者表示：“区块链是游戏行业摆脱续集依赖症的关键，它能够使得游戏的开发者、投资者、玩家都实现收益。”

区块链游戏尚未“游戏化”

蔡弋戈所称的之前的一些区块链游戏产品，包括前几个月百度推出的一款免费领养区块链宠物狗“莱茨狗”的游戏。该款游戏提供了10只形态各异的宠物狗供领养，每只都有独一无二的基因。这些属性组合起来，将会决定宠物狗最终的稀有等级，包括普通、稀有、卓越、史诗、神话。

用户领养“莱茨狗”需要用百度账号登录，一个百度账号可以领养两只，并首先需要下载百度钱包。数字狗并不具备现金交易功能，领取时可获得微积分，未来用户可通过使用百度内部产品获得微积分，微积分仅可用于狗市中相应数字狗的购买，不具有任何其他功能。而在宠物狗价格上升到一定程度，用户可以卖出。

“莱茨狗”不是虚拟货币，更像是虚拟收藏品，因此这也能够对标现实世界的艺术藏品。从产品设计到游戏模式来看，“莱茨狗”模仿了此前以太坊的养猫游戏Crypto Kitties。

正是这种强烈的“收藏”属性决定了区块链对未来游戏行业可能产生的价值。愤怒的小鸟创始人Peter Vesterbacka对第一财经记者表示：“收藏属性是很多游戏所具有的很大一部分属性，Pokemon就是一个最好的例子。通过区块链技术，玩家能够赋予游戏内的工具或者宝贝独一无二的价值，因此也能够让它们变得更加值钱。”

Vesterbacka认为，这种特性适用于大部分游戏内工具的购买。“游戏会经历一定的生存周期，但是一旦使用了区块链，那么这些购买的商品就将被永久地保留在玩家的记录当中。” Vesterbacka对第一财经记者说道，“这是区块链对于玩家最具吸引力的部分。”

蔡弋戈认为，区块链技术和游戏娱乐化产品结合是有空间的。“两者的结合能让游戏增强真实性和可玩性。所以我们和腾讯游戏团队，以区块链技术共同打造新的游戏。”

游戏行业将摆脱“续集依赖”

不仅仅是玩家将会受益于区块链技术，开发者也将获得实际收益。硅谷投资人，《吉他英雄》创始人Charles Huang 对第一财经记者表示：“区块链是游戏行业摆脱续集依赖症的关键，它能够使得游戏的开发者、投资者、玩家都实现收益。”去年Charles Huang就与全球知名公有链Bitmark共同成立一个叫做GAMEngine的游戏社区，允许人们以独特的方式创造、投资、营销和销售游戏。

“开发人员可以与投资者直接联系；粉丝可以对游戏提供反馈和建议，让游戏变得更好玩，从而有更多的新游戏销售到市场。如果游戏成功的话，开发者、投资者、玩家都可以实现收益。” Charles Huang对第一财经记者表示，“更重要的是，GAMEngine是分布式的，只由社区管理，没有任何权威决定哪个游戏值得去开发。”

Charles Huang介绍道，游戏业与娱乐业非常类似，当游戏尚未被市场认可时，开发和发布游戏是非常艰难的。而通过加入GAMEngine区块链平台，游戏开发者首先将比特币或以太币转移到由智能合约管理的托管账户平台。当一个项目获得成功资助时，它将被记录在GAMEngine的经济引擎——Bitmark公有链上。

如果游戏未达到创作者设定的筹款目标，则资金将被返还给投资者；如果游戏成功获得资助，开发者将获得记录收入的产权证明，并得到相应的游戏收入分配。这些收入资金可能会被提取或重新投入在另一个项目上。一旦游戏被释放，GAMEngine就会以比特币或者以太坊的形式自动分割并每个月向投资者转账收入。

不过，区块链在游戏中的应用可能不会成为主流。腾讯互娱一位内部人士向第一财经记者透露：“区块链游戏不会成为趋势，但是区块链技术本身可能会被应用解决游戏中存在的问题。这些问题包括用户帐号被盗，以及用户产生的内容的版权保护等等。”他还表示，所有和版权保护有关的领域都将受到区块链的好处。

除了腾讯和百度，网易、恺英网络、英雄互娱等也都陆续被曝参与区块链游戏的开发。今年3月，恺英网络向第一财经记者回应关于“恺英网络与英雄互娱联手启动区块链项目”一事称：“区块链技术作为一项复杂的新兴科技，从底层技术到应用落地均面临诸多挑战，其应用前景和盈利模式尚存在诸多不确定因素。”

恺英网络发言人日前再次向第一财经记者重申：“公司并没有在参与区块链游戏的开发。”英雄互娱创始人应书岭也未在公开场合透露公司在区块链游戏开发方面的进展。