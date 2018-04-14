除了游戏 腾讯还打算用区块链做什么？

刘佳

腾讯的区块链游戏要来了。

4月12日的中国“互联网+”峰会上，腾讯区块链业务总经理蔡弋戈对包括第一财经在内的媒体透露，腾讯将于4月23日发布腾讯第一款代号“Z”的区块链游戏。

事实上，除了最擅长的游戏业务之外，第一财经了解到，腾讯早在2015年底就开始立项组建区块链研发团队，定位“连接器”，从底层技术平台切入，进行自主研发和场景探索。

“圈住核心场景，做深做透，验证它。”这是腾讯落地区块链的路径之一。除了游戏之外，目前腾讯区块链已经在供应链金融、物流信息、公益寻人等领域进行场景化探索。

近日蔡弋戈在接受采访时告诉记者，目前腾讯对区块链没有盈利KPI考核。“如果一定要说比较明确的KPI考核的话，就是要找到有影响力的场景做深做透树立标杆。”

做深做透场景是最大目标

曾有人调侃，区块链之前的互联网都是古典互联网。对于“被古典”的腾讯而言，区块链怎么布局？

在今年两会期间，当全国人大代表、腾讯董事会主席马化腾被问及区块链时评价，区块链技术是好的，但关键在于怎么用，做ICO数字货币还是有很多风险，家家都在发币。这虽然很热，但腾讯没有考虑参与其中。”

他说，区块链技术仍处早期，腾讯更关注把现实世界的凭证在数字世界实现，例如票据的认证。

事实上，和AI类似，区块链属于腾讯创新业务中的一个板块。第一财经记者了解到，腾讯2015年底立项着手组建区块链研发团队，从底层技术平台切入，一方面自主研发储备技术基础，另一方面探索落地场景。

在2017年4月，腾讯发布《腾讯区块链方案白皮书》披露了其区块链整体架构：底层是腾讯自主研发的TrustSQl平台，通过SQL和API的接口为上层应用场景提供区块链基础服务的功能；中间是平台产品服务层为TrustPlatform，在底层之上构建的区块链应用基础平台产品，其中包括共享账本、鉴证服务、共享经济、数字资产等多个方向；应用服务层（TrustApplication）是向最终用户提供的区块链应用。去年年底，腾讯区块链BaaS开放平台对外公测。

“暂时不考虑盈利，做深做透场景是目前最大目标。”腾讯区块链产品总经理蔡弋戈和腾讯金融科技智库首席研究员王钧此前透露。

上述二人对于如何选择落地场景有过描述：首先在于应用场景的核心人员需要对这个技术有开放的心态和其颠覆性价值的真正的理解，“既不能将新的技术拒之门外，也不能人云亦云只是为了蹭概念。”

从腾讯年初公布的关于区块链应用的数据中，可以看出一部分已经落地的应用场景：公益寻人平台累积超过300个寻人案例；法务存证平台已经对接了多家银行的大几万条存证。

今年4月12日，马化腾公布了区块链应用的最新进展，落地医疗领域，目前已经和广西柳州合作，借力腾讯区块链技术实现电子处方不被篡改。

马化腾介绍，腾讯与广西柳州尝试在微信挂号、支付等功能的基础上，实现了全国首例“院外处方流转”服务，院内开处方，院外购药，甚至送药上门。因为处方流转涉及卫计委、医院、药企等多个环节，这里运用了区块链技术实现处方不被篡改。

此外，他还透露，目腾讯区块链已经在供应链金融、物流信息、公益寻人等领域进行了很多深入场景化的探索。

例如，腾讯区块链与中国物流与采购联合会合作推出的面向物流场景的解决方案，已经在托运方、物流总包商、实际承运人、收货方、银行、监管机构等主体间形成有效联动，在降低信任风险、监管成本、融资成本等方面已有落地成果。

不过，腾讯过去一年大力投资布局的智能零售方面，目前还没有看到太多区块链应用落地。

蔡弋戈对记者坦言，其实智慧零售是很大的概念，还是要找到合适的切入点，“目前来讲我们没有在智慧零售明确的落地点，未来不排除可能性，目前更关注把明确的场景做透。”

腾讯区块链+金融如何落地？

“除了比特币，区块链技术其他场景的大规模应用还未到商用阶段。” 此前波士顿咨询公司董事总经理何大勇在接受第一财经专访时这样说。他的观点是，在多方参与、复杂交易、涉及到信任的场景下，区块链技术才派得上用场。

尽管仍处早期，但腾讯已经开始在金融领域探索实践区块链技术，这也是蔡弋戈所说的，“圈定一些区块链最有价值最值得突破的场景，把它做深做透。”

他告诉包括第一财经在内的记者，区块链+供应链金融将是2018年腾讯区块链发力重点之一。

根据前瞻产业研究院发布的《2017—2022年中国供应链金融市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，到2020 年，预计有望达到14.98 万亿人民币。但现实是：小微企业自有资金缺乏，融资渠道狭窄；核心企业账期压力大，供应商链条难管理；金融机构受阻于信息不对称，难以有效开拓小微客户等痛点也一直制约着供应链金融市场的有效拓展。

基于价值传输和高效协同的特性，区块链技术在解决上述问题上找到突破口。

具体而言，腾讯的做法是以核心企业的应收账款为底层资产，通过腾讯区块链技术实现债权凭证的流转，从而保证相关信息不可篡改、不可重复融资、可被追溯，帮助相关各方形成供应链金融领域的合作创新。

“通过腾讯区块链技术及运营资源，能够链接核心企业资产端及金融机构资金端，提升资金配置效率、提升流动性，支持小微企业基于供应链进行融资，降低融资成本，支持实体经济”。蔡弋戈表示。

他透露，目前腾讯内部对区块链业务没有盈利KPI考核，主要是把技术在应用场景里做出来。目前腾讯供应链金融这个平台已经和多家银行签战略合作协议了， 现在第一批种子银行正在具体对接业务流程。

而至于区块链中公有链还是联盟链的发展前景更大？蔡弋戈说，公有链发ICO，导致一些危险的出现，这不是腾讯想要的，因此公有链仍有很长的路要走，要实现一些所谓理想的东西需要探索，慢慢去看发展。而腾讯的做法实际是在圈住核心场景，做深做透，验证它，这样觉得才有价值，“对我们来讲更愿意把这个事情做成后，告诉大家说这个技术有价值，而不是告诉大家这个技术有多美好，大家来买币。”