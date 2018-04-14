马斯克：特斯拉今年无需筹资 三四季度可实现盈利

新浪科技讯 北京时间4月14日早间消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）周五称，该公司将在今年第三和第四季度实现盈利，不需要向投资者筹集任何资本。受此影响，特斯拉股价上涨。

特斯拉本月以来一直都在寻求驱散华尔街有关该公司需在今年重返资本市场融资的猜测，一些市场人士认为该公司需要筹集资金以提高Model 3车型的产量，这种车型对其长期盈利能力来说是至关重要的。特斯拉曾在10天前表示，该公司在第三季度中将可实现正现金流。而马斯克则在周五发布推文，对《经济学人》的一篇报道作出了进一步回应，该报道援引投行杰富瑞集团（Jefferies）的估测称，特斯拉需在今年额外筹资25亿美元到30亿美元。

马斯克在推文中写道：“《经济学人》以前就很无聊，但还夹杂着邪恶的小聪明；现在就只剩下无聊了。特斯拉将在第三和第四季度实现盈利和正现金流，因此很明显无需筹集资金。”

当日，特斯拉股价在纳斯达克常规交易中收盘涨逾2%。

在Model 3车型的总装流程中，特斯拉对机器人的使用达到了史无前例的水平，这就使其生产变得更加复杂，而马斯克也在周五承认了这一点。

“在特斯拉，过度自动化是个错误。”马斯克在推文中写道。“确切地说，是我的错。人力被低估了。”

汤森路透调查显示，华尔街分析师平均预期特斯拉的自由现金流直到2019年仍将是负值，部分原因是该公司进行了规模庞大的投资。在19名追踪研究特斯拉的分析师中，仅有1人认为该公司可在第三季度实现调整后每股收益，4人预计其第四季度可实现盈利。

杰富瑞集团上周发布研究报告称，该集团预计在特斯拉Model 3产量持续达到每周1万辆以上之前，该公司都将一直面临很高的再融资风险。

在第一季度末，特斯拉再度未能达成其所设定的每周生产2500辆汽车的目标，而分析师和基金经理人对特斯拉在三个月内将其产量提高至每周5000辆的能力持怀疑立场。

马斯克在周五接受CBS News采访时称，特斯拉变得“过于自满”，“一次性将太多的新技术带给了Model 3”。他还表示，目前特斯拉的Model 3产量为每周2000辆。

上个月，信用评级服务机构穆迪将特斯拉的信用评级从“B2”下调到了“B3”，原因就是“该公司Model 3车型的生产率严重不足”。穆迪还补充道，特斯拉信用评级的展望为“负面”，这“反映了特斯拉为偿还到期债务和避免流动资金不足而不得不在近期大规模筹资的可能性”。

在被问及Autopilot系统是否存在缺陷时，马斯克回应道：“这个系统的运作与其描述相符：它是个手动系统，而非自动驾驶系统。”（唐风）