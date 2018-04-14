外媒：据称特斯拉在缺陷零部件管理上捉襟见肘

新浪美股 北京时间14日彭博消息，CNBC援引多位未具名的特斯拉（300.34， 6.26， 2.13%）现任和前任工程师的话报道称，特斯拉难以修理供应商发来的大量有缺陷或损坏的零部件，把有些零部件送到当地的机械厂重新加工。

在收到供应商提供的零件后，特斯拉还对部分零件的设计进行了调整。

特斯拉工厂的现员工和前员工表示，特斯拉在检查供应商方面花费的时间比汽车行业正常水平少。

特斯拉在启动Model 3生产之前未能对一些供应商的“差异规格”进行全面检测。

特斯拉告诉CNBC，它有严格的供应商协作流程，包括现场审核、制造能力审核和其他常见流程控制，以预测和消除质量问题。

3月14日CNBC援引未具名特斯拉现员工和前员工的话报道称，特斯拉汽车零部件和整车的缺陷率较高，返工与维修工作量超过加州弗里蒙特工厂的处理能力。

一位特斯拉现任工程师估计，弗里蒙特工厂生产或收到的零件中有40%需要返工，导致Model 3出现延误。

该厂的另一名现任员工表示，缺陷率令其很难实现生产目标，打击员工士气。

当地时间周五，特斯拉CEO马斯克称，特斯拉过度自动化是一个错误，“确切地说，是我的错”。