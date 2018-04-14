苹果公司警告员工不要泄密：后果很严重

新浪科技讯 北京时间4月14日凌晨消息，据一份已泄露的苹果公司内部备忘录显示，该公司正劝阻员工不要对外界透露尚未发布的产品或概念。

在2012年，苹果公司CEO蒂姆·库克（Tim Cook）表示该公司将“加倍重视”泄密问题，旨在阻止员工在网上泄露尚未公开发布的硬件或软件产品。苹果一直以来都是一家试图想让消费者“眼前一亮”的公司，而泄密问题却有违此目的。

现在，据彭博社引述一份已泄露的苹果公司内部备忘录显示，其中描述了该公司在泄密问题上对其总部和工厂员工们的要求。特别的，苹果公司要求员工“停止泄密与公司未来计划相关的信息”，并将对该类行为采取法律行动。

该备忘录提到，去年苹果共计抓到“29名泄密者”，其中有12名已被逮捕。这些泄密者不仅失去了在苹果公司的工作机会，其信用记录上也留下了不光彩的一笔，这可能对他找下一份工作造成负面影响。

在该备忘录中，主管产品营销的苹果公司高级副总裁格雷格·乔斯维亚克（Greg Joswiak）表示，苹果想控制对新产品的叙述，而不是由他人之口说出来，格雷格说：“我们想要亲自告诉消费者我们的产品到底好在哪，这份工作不能由他人代劳。”

以下是该备忘录全文：

上个月，苹果公司抓到并解雇了一名员工，该员工涉嫌泄密公司一个内部的、机密的、有关苹果公司未来软件计划的会议信息。该会议有数百名软件工程师出席，并有数千名员工获知了该会议内容，而其中有一个员工当了泄密者。

该名将会议信息泄露给媒体记者的员工在接受苹果公司内部调查时表示，他认为自己的该泄密行为不会被发现。但是事实是，任何泄密者 — 无论他是苹果公司员工、还是合作伙伴、或是供应商 — 都会被抓住，且监察力度越来越大。

很多情况下，泄密者并不是有意为之。相反，苹果公司员工经常会被媒体、分析师、和博客主盯上，这些试图打听苹果公司内部消息的人会在比如LinkedIn、Twitter、和Facebook这类社交媒体上与苹果公司员工取得接触并尝试套出相关内部信息。尽管这听上去有点可笑，不过确实有人通过该方式成功获得公司内部消息。这些媒体和博客主们正是从你 — 我们的员工 — 口中得到未来产品或服务的消息并公之于众的。一则有关未发布的苹果新产品的消息会引起媒体们的大量转发，而从苹果员工口中窃取该消息的人也将获得金钱报酬。于此同时，泄密该消息的苹果员工将失去一切。

一次泄密造成的影响远不只仅限于设计、研发该被泄密产品的人。

泄露苹果未发布的新产品或服务将对苹果公司的所有员工产生负面影响。领导UIKit开发团队的乔西·谢弗（Josh Shaffer）的产品就出现在了在去年秋天iOS 11泄露事件中，他说：“数千人数月不辞辛劳的工作以发布每一个重大软件更新，看到这些工作被泄密对我们打击很大。”

一次泄密造成的影响绝不仅限于为特定产品工作的人，这将对整个公司产生影响。有关新产品的泄密将对在售产品的销量造成负面影响；还将给竞争对手更多的时间开始规划对应的竞品；而在新产品真正发布时，其销量也会受挫。主管产品营销的高级副总裁格雷格说：“我们想要亲自告诉消费者我们的产品到底好在哪，这份工作不能由他人代劳。”

苹果在打击泄密上的投入极大地帮助该公司识别并抓住泄密者。就在去年苹果秋季发布会之前，一名苹果员工向媒体透露了iOS 11的一些新特性，他认为自己不会被发现。该未发布的新系统中暗示了包括iPhone X在内的许多尚未发布的新硬件和软件信息。事发几天后，该泄密者就在一次公司内部调查行动中被发现并解雇了。

苹果供应链厂商中的泄密者也会被抓到。安全类企业Global Security与供应商紧密合作，预防偷盗苹果公司机密信息的行为并识别任何试图做出其职能范围之外的事的员工。同时，该安全公司还和供应商一起协作识别苹果硬件产品和软件产品的缺陷，确保生产出的产品的安全级别达到苹果公司的要求。这些做法几乎能消除所有试图从工厂中泄密产品原型的行为。

泄密者不仅将失去在苹果公司的工作机会。有些情况下，他们还将面临牢狱之灾和巨额罚款，因为网络入侵和窃取商业机密都被认定为联邦罪行。在2017年，苹果公司抓到了29名泄密者，其中有12名被拘捕。这些泄密者包括苹果员工、经销商合作伙伴、和供应链企业员工。他们不仅将失去他们的工作，在找下一份工作时也会遇到困难。Global Security高管汤姆·莫耶（Tom Moyer）说：“泄密将导致的刑事后果是真实存在的，而且该犯罪记录将一直伴随你的整个职业生涯。”

尽管泄密的后果很严重，不过泄密行为还是没法杜绝。泄密者可能没有考虑到该行为将带来的严重后果。格雷格说：“所有苹果公司员工都在做着他们职业生涯中最重要的工作，他们的工作内容将对公司所有135，000名员工产生影响。而其中首先要做到的一点是不要泄密。”（小宝）