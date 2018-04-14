“快递柜”双向收费合理吗？超六成受访者认为不合理

图片来源：新京报

自从网购普及，不少消费者常遭遇“家中无人”收快递的尴尬。智能快递柜提供24小时自助取件服务，有效缓解了这一尴尬局面。但起初向快递公司收取寄存费的快递柜公司，却也要开始向收件人收取“逾期”管理费。这一做法合理吗？本期“京报调查”（新京报与清研智库联合推出）就此展开调查。

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快递柜切莫快而不递

“快递柜”双向收费合理吗？京报调查给出的答案就是，逾六成的调查对象认为并不合理。其中四成的调查对象甚至认为，快递柜向收件人收取逾期（24小时）未取快递管理费也是不合理的，因为快递人员并未与收件人做充分的沟通和提醒服务。而即便认为收费合理的，也有很多人认为，应该延长收费期限，比如两天（48小时），而不是现在的24小时。

这也表明，快递柜收逾期管理费的“民意基础”或许并不牢固，以24小时为逾期的分界线，也存在争议。

问题来了，快递公司应返回“送货上门”的旧模式吗？未必。快递柜所带来的“方便性”可能确实无法逆变，所以仅有27.5%的调查对象认为应该送货上门，因为这对他们来说“不方便”。因此，快递柜是否该向收件人或者快递公司收费，还是宜好好征求一下相关方的意见；快递什么时候该送上门、什么时候又该放进快递柜，也该多尊重用户想法，以避免“快递柜”沦为“鸡肋”，快递变成“快而不递”。

新京报评论员 肖隆平