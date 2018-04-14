高速无人发卡机被指不方便 专家：政府应出具标准

北京多条高速出现自助无人发卡机，部分司机取卡不便；专家认为：改进技术，政府应出具标准

4月13日，京津高速台湖收费站，一名大货车司机从车上下来取高速卡。摄影/新京报记者 朱骏 图片来源：新京报

新京报讯 （记者刘洋）近日，不少市民发现，在路过本市一些高速收费站时，一种自助发卡机代替了窗口人工发卡。由于自助发卡机安装位置存在差异，一些驾驶员停车位置稍有不适，“臂长”不够，则需要在收费口下车或探出身体取卡，不但影响了通过速度，还存在交通安全隐患。

无人发卡机几乎覆盖六环入口

根据媒体报道，北京高速公路安装的无人发卡机是首发集团自行开发的设备。目的是为了节省人力，提升车辆通过效率。无人发卡机的位置安装在收费站亭外，在车辆进入车道前就有提示标志。司机通过车道时，可以自行根据语音提示进行相应操作。

根据公开通报数据，首发集团在北京高速路范围内共安装了103台无人发卡机，分别位于S11京承高速、S15京津高速、G106京开高速、G4京港澳高速、G7京新高速、S28机场北线、G4501六环等7条高速公路上。目前这个数量仍在增长。据首发热线介绍，目前北京几乎所有六环的入口都采用了无人发卡机。

但随着无人发卡机数量增多，部分司机发现，在取卡中不但没有方便，反而增加了取卡时间和潜在风险。一些司机表示：“车经过高速公路收费无人发卡机取卡，靠太近怕车子剐上发卡机，不靠近又够不到卡。”“作为一个胳膊短的女司机，实在不想每次要拉手刹、开车门才能取到卡。”

4月13日，土桥收费站，一位司机从车窗探出头取高速卡。摄影/新京报记者 朱骏 图片来源：新京报

部分地区改进发卡设备

相比其他有人发卡的收费站，如果司机臂长不够，或者停车位置稍远，都是由收费人员探出身子递出卡票或者收钱。根据记者现场观察，司机在经过无人发卡机时，伴随着停车、换挡、拉手刹的动作，要比有收费人员的收费站通过时间慢三四秒钟。如果在规模较大的收费站，由于车辆较多，通过速度的差异更加明显。

新京报记者了解到，事实上，几年前，高速路无人发卡机已在国内很多城市出现，最早于2014年在其他省份部分高速路使用。而随之引发的事故也时有发生。如2015年11月，一辆运输大件货物的半挂车，司机在扬溧高速公路镇江西收费站取卡时操作失当，车上所载货物剐坏了自助发卡机，造成该通道关闭。同年，在甬金高速义乌东出口也发生了一起取卡过程中的翻车事故，驾驶员未挂空挡取卡，不小心踩到油门。

正因如此，在一些地区收费站也出现了新型的自助发卡机，发卡机会探出“机械手臂”使卡距离司机更近。

昨日，首发集团服务热线表示在高速收费站安装无人发卡机将来是一种趋势，都是司机自行取卡，但是遇到堵车等情况会有人工协助发卡。此前确实有司机反映在车流量高的大收费站取卡会出现车流缓慢的情况。但目前没有改进设备的消息。

■ 探访

女司机探身取卡 大车司机下车取卡

记者探访发现，司机取卡时需要尽量贴近无人发卡机，对于个别身材娇小的女司机而言，取卡更显吃力。一些司机驶入收费站后，才发现是自动取卡，不得不重新调整车辆位置取卡。

新京报记者体验发现，当一辆5座小轿车车轮距离发卡机约半米的距离时，一名身高165cm的女士需要将车停稳后，解开安全带，探出身子去按钮取卡，过程吃力。

昨天上午，在东六环土桥入口处，15分钟内，一个无人发卡机入口共通过12辆车，其中有4辆车的司机将整个头探出车窗取卡。在京津高速进京方向台湖收费站，一条自助发卡机通道，10分钟内通过10余辆车，探身取卡以女司机为主。

此外，自助发卡机有上下两个按钮，方便小车和大车不同高度取卡，但当一辆车体较宽的货车通过时，依然无法靠近发卡机，司机不得不开门下车取卡。

■ 分析

高速公路应引导司机使用ETC

北京工业大学城市交通学院院长陈艳艳认为，减少人力提高运行的效率，降低人力成本，这是大趋势值得肯定。但是确实存在技术改进的空间。

陈艳艳表示，无人发卡机属于新生事物，在初期存在不规范。因此，政府主管部门应即时出台标准。比如发卡机要在多大距离范围内，从安全和便捷性考虑无人发卡机的技术参数。“技术的进步，要伴随着行业模式和企业管理的进步才能真正发挥效果。”

一名不愿透露姓名的交通专家认为，目前出现的一些自助发卡设备，仅是有利于企业自身减少用人负担，由于这套系统的技术实际效果未必好，车辆不但要停车，还需要驾驶员自行取卡，这本身就违反交规。高速公路应积极引导司机使用ETC，或将自助设备升级。“现在停车场都可以扫描车牌了，高速路收费还不行。”