聂卫平怼滴滴:围棋算法更复杂 不然小学生就够用了

新浪科技讯 4月13日晚间消息， 针对此前滴滴副总裁章文嵩在演讲中称滴滴的算法复杂度比Alpha Go面临的问题要复杂100倍以上一事，聂卫平回应称，如果围棋的算法比滴滴都简单，何须拥有巨大资金和技术支撑的AlphaGo团队出马，一个小学生就足够研究透彻了！

此前，滴滴副总裁章文嵩在演讲中称，滴滴的算法要考虑43200步。围棋格子里面只有19层棋局，最多361步，而且都有确定性的解，所以滴滴的问题复杂度比Alpha Go面临的问题要复杂100倍以上。

以下为聂卫平回应全文：

刚刚看到一则很欢乐的消息，有人说滴滴的算法比ALphaGo复杂很多倍。其说法是：“滴滴的算法要考虑43200步， 围棋格子里面只有19层棋局，最多361步，而且都是确定性的解，但滴滴调度的最优解是在不停变化的，所以这个问题比AlphaGo面临的问题要复杂很多很多倍。”我就问一句，围棋有361个格子，你知道这其中的变化量是多少吗？中国围棋协会主席林建超在担任总参办公厅主任时组织力量进行研究，得出的结论是围棋变化是10的808次方。如果围棋的算法比滴滴都简单，何须拥有巨大资金和技术支撑的AlphaGo团队出马，一个小学生就足够研究透彻了！