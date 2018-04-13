新浪科技> 业界 > 正文

聂卫平怼滴滴:围棋算法更复杂 不然小学生就够用了

聂卫平怼滴滴:围棋算法更复杂 不然小学生就够用了
2018年04月13日 22:46 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 4月13日晚间消息， 针对此前滴滴副总裁章文嵩在演讲中称滴滴的算法复杂度比Alpha Go面临的问题要复杂100倍以上一事，聂卫平回应称，如果围棋的算法比滴滴都简单，何须拥有巨大资金和技术支撑的AlphaGo团队出马，一个小学生就足够研究透彻了！

　　此前，滴滴副总裁章文嵩在演讲中称，滴滴的算法要考虑43200步。围棋格子里面只有19层棋局，最多361步，而且都有确定性的解，所以滴滴的问题复杂度比Alpha Go面临的问题要复杂100倍以上。

　　以下为聂卫平回应全文：

　　刚刚看到一则很欢乐的消息，有人说滴滴的算法比ALphaGo复杂很多倍。其说法是：“滴滴的算法要考虑43200步， 围棋格子里面只有19层棋局，最多361步，而且都是确定性的解，但滴滴调度的最优解是在不停变化的，所以这个问题比AlphaGo面临的问题要复杂很多很多倍。”我就问一句，围棋有361个格子，你知道这其中的变化量是多少吗？中国围棋协会主席林建超在担任总参办公厅主任时组织力量进行研究，得出的结论是围棋变化是10的808次方。如果围棋的算法比滴滴都简单，何须拥有巨大资金和技术支撑的AlphaGo团队出马，一个小学生就足够研究透彻了！

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有