苹果在印度试产iPhone 6s Plus 纬创代工

新浪科技讯 北京时间4月13日晚间消息，印度媒体今日援引两位行业高管的消息称，苹果公司(以下简称“苹果”)已开始在印度试产iPhone 6s Plus，预计数周之后正式开始量产。

这两位知情人士称，此次为苹果在印度代工iPhone 6s Plus的是合作伙伴纬创(Wistron)。上个月，印度卡纳塔克邦(Karnataka)政府已经批准了纬创购买43英亩土地的申请。

知情人士当时称，纬创将投资68亿印度卢比(约合1.05亿美元)来开发这块土地，其中包括建设iPhone组装工厂。除了代工iPhone SE，还可能代工更多机型，如iPhone 6s。

今日，这两位行业高管称，纬创已开始在印度试产iPhone 6s Plus，预计未来2~3周内可进行商业化量产。届时，印度本地产iPhone 6s Plus的售价较当前售价会降低5%至7%。

iPhone 6s Plus虽然已是多年前的产品，但在印度仍颇受欢迎。调研公司Counterpoint数据显示，2017年苹果在印度售出的iPhone中，iPhone 6系列占到了约1/3。

当前，苹果仅在印度市场组装iPhone SE这一款机型。最近几年，虽然印度市场的智能手机销量猛增，但苹果的市场份额只有约2%。(李明)