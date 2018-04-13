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传谷歌为美国防部项目起草道德原则 安抚员工情绪

传谷歌为美国防部项目起草道德原则 安抚员工情绪
2018年04月13日 11:46 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月13日上午消息，此前谷歌希望与五角大楼进行合作，为美国国防部提供人工智能技术支持。但是这一计划在员工内部引发了不安情绪。谷歌云服务主管戴安妮·格林（Diane Greene）今日向员工表示，该公司正在起草一份道德原则。谷歌希望利用这份道德原则安抚员工的情绪。

　　今年3月，谷歌宣布他们与美国国防部达成了协议，谷歌将与后者共同开发人工智能技术，用以对无人机拍摄的视频进行分析。但是这一决定遭到了众多谷歌员工的抵制，超过3000名员工集体上书公司CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）。这些员工认为，谷歌不应该卷入与战争有关的事情，要求公司放弃该项目。

　　那时谷歌回应称，这个名为Project Maven的项目明确说明不会被用于进攻性目的。但是谷歌公司的员工依旧担忧这种技术会被军方利用，从而提高军用无人机的打击精度。

　　在公司内部的一个会议上，格林多次表示，对于公司在签署这份合同之前并没有为该项目制定道德准则，她感到非常遗憾与后悔。她还表示，在道德准则制定完成之前，该公司不会再签署任何类似的军事项目协议。

　　然而，国外媒体Defense One还报道称谷歌目前正在积极争取来自美国防部的大额云服务合同。报道称这个合同的金额达到了100亿美元，这个项目将于今年5月初开始竞标，并且在9月宣布竞标结果。Defense One称，谷歌大部分员工都不知道公司的这个计划。

　　谷歌拒绝对此消息做出回应。(月恒)

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