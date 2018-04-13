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欧盟或对谷歌罚款数十亿美元 但无以撼动其统治地位

欧盟或对谷歌罚款数十亿美元 但无以撼动其统治地位
2018年04月13日 10:43 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月13日上午消息，欧盟反垄断专员玛格瑞特·威斯塔格（Margrethe Vestager）此前已经明确表示，她的任务就是对美国科技的反竞争行为进行调查。上个月，Alphabet旗下的谷歌成为了她的目标，她威胁要对谷歌进行拆分。

　　然而欧盟最近做出的一个决定显示，即使对于威斯塔基尔这样坚定的反垄断斗士来说，要想遏制美国科技大鳄的力量也是一件非常困难的事情。威斯塔基尔想要让谷歌放松对安卓智能手机厂商的控制，但是最终的结果却没能如她的意。

　　据知情人士透露，未来几个月中，欧盟将会就这个案件作出最终判决，欧盟很有可能对谷歌进行数十亿美元的罚款，并且终结安卓系统授权协议中的一个条款。谷歌在这项条款中禁止手机制造商推广谷歌搜索和谷歌地图的竞品。

　　但是业内高管以及分析人士都认为，这个判决结果将不会对谷歌在市场上的统治地位产生威胁，因为手机厂商实际上非常愿意和谷歌站在同一条战线上。

　　前微软移动战略团队成员、投资机构Quantum Wave Capital合伙人罗伯特·马库斯（Robert Marcus）就认为，欧盟对谷歌进行的任何惩罚，都基本不太可能对谷歌产生重大的影响。

　　这一案件的判决将会为欧洲以及其他地区的监管机构提供参考。目前，多个国家的监管机构正在对谷歌、苹果Facebook以及亚马逊等美国科技企业进行调查，调查的范围包括反竞争行为、避税、用户数据以及仇恨言论等。

　　德国的监管机构通过自己的努力已经证明，对科技企业采取针对性措施能够迫使公司的行为发生改变，例如迫使社交媒体更快地在其平台上删除仇恨言论。另外，税务机构也能够封堵税收漏洞，并且对法律进行修改，以此来获得更多的税收。

　　欧盟委员会拒绝对此消息进行回应。谷歌方面没有回应置评请求。(月恒)

谷歌欧盟罚款
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