彭博社：HomePod销量低于预期 市场份额已跌到4%

新浪科技讯 北京时间4月13日早间消息，一份彭博社最新报告显示，苹果公司智能音箱产品HomePod的销量没有达到该公司的预期。苹果零售店据称已有大量库存，且苹果公司内部已调低该产品的销量预期。

苹果公司从没公布过HomePod的销量数据，不过一般来说，该公司只会公布iPhone、iPad、和Mac电脑的销售数据。彭博社从Slice Intelligence公司获取到了有关HomePod的销售数据，该公司主要业务是分析数百万消费者的信用卡消费记录。

该数据显示，在今年一月份末苹果开始接受HomePod预定时，市场需求强劲，因此苹果在开售十周后获得了智能音箱市场10%的份额，当时亚马逊Echo的市场份额是73%，Google Home的是14%。然而到了三月底，HomePod的市场份额就跌到了4%左右。

据称，由于HomePod销量下滑，苹果公司已联系制造商削减订单。彭博社提供的数据显示，低于预期的销量导致了Apple Store零售店积压了大量HomePod库存，有些零售店每天HomePod的销量不超过十台。

苹果公司拒绝对此发表评论。

HomePod的竞争对手包括亚马逊的Echo、谷歌的Google Home、和Sonos等，这些产品的定价一般来说都比售价高达349美元的HomePod更低。与此同时，HomePod也缺少竞争对手们拥有的一些功能，比如HomePod只能播放Apple Music的音乐而无法播放第三方音乐软件的音乐，其智能助手服务也不如竞争对手们做得好。

苹果公司HomePod产品主打的是好音质，但是迟迟没有兑现在这方面的承诺。其正式发售也已经过了两个月了，HomePod还是不能与其他立体声音箱配对，也不支持多房间声音输出。苹果公司承诺说会在今年晚些时候推出这些功能。(小宝)