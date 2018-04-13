自动驾驶路测推向全国 专家:上路前封闭测试里程待定

中新经纬客户端4月13日电(薛宇飞)在一些地方允许自动驾驶汽车道路测试后，全国性的规定正式出台，并将在今年5月1日正式实施。根据规定，法人单位可以在相关部门选择的若干典型路段上进行自动驾驶测试。专家称，自动驾驶道路测试正式推向全国，对技术发展带来积极影响，但规定中没有明确上路前封闭测试的里程等标准，有待细化。

堵车。中新经纬 王培文 摄

谁能上路测试？

法人单位可申请 车辆至少达到L3级

12日，工信部、公安部、交通部印发了《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》的通知(以下简称“通知”)，通知规定，提出智能网联汽车道路测试申请、组织测试并承担相应责任的单位应满足7个条件，即在中国境内登记注册的独立法人单位，具备汽车及零部件制造、技术研发或试验检测等智能网联汽车相关业务能力等。

东南大学交通法治与发展研究中心执行主任顾大松告诉中新经纬客户端(微信公众号：jwveiw)，自动驾驶道路测试，之前只有在北京、上海、重庆等少数地方被允许，三部门出台上述规定后，各省市都将可以进行测试，对自动驾驶的发展带来积极影响。

这里所说的智能网联汽车通常也被称为智能汽车、自动驾驶汽车等。工信部12日的发布会上也明确，测试车辆包括有条件自动驾驶(L3级)、高度自动驾驶(L4级)和完全自动驾驶(L5级)。

同时，申请用于道路测试的智能网联汽车，包括乘用车、商用车辆，不包括低速汽车、摩托车。顾大松认为，现阶段，人们更关注自动驾驶车辆的载人功能，乘用车、商用车的道路测试自然走在了前面。而低速车包括电动车、老年车等，摩托车在一些大城市核心区被禁行，这些车辆都不太被鼓励，也不适合进行自动驾驶道路测试。

用于测试的车辆，还需要具备4个条件，其中，操作上需要具备人工操作和自动驾驶两种模式，且能够以安全、快速、简单的方式实现模式转换并有相应的提示，保证在任何情况下都能将车辆即时转换为人工操作模式。

通知称，道路测试时需要配备测试驾驶人，负责测试并在出现紧急情况时对测试车辆实施应急措施。测试驾驶人应始终处于测试车辆的驾驶座位上、始终监控车辆运行状态及周围环境，随时准备接管车辆。

如何测试？

上路前先封闭实验 非测试路段禁止自动驾驶

在上路测试前，测试车辆应在封闭道路、场地等特定区域进行充分的实车测试，符合相关规定，并具备进行道路测试的条件。

对于在封闭环境下达到什么样测试标准才是“充分”，顾大松表示：“这个标准很难衡量，通知上也没有给出具体的标准，这就需要各地自行细化。”

按照北京市此前出台的自动驾驶规定，所有申请自动驾驶试验牌照的自动驾驶汽车须通过5000公里以上的封闭测试场日常训练和相应等级的能力评估，测试驾驶员须通过不少于50小时的培训和训练，能够随时接管自动驾驶车辆。

中国互联网协会研究中心秘书长胡钢对中新经纬客户端(微信公众号：jwveiw)表示，5000公里的封闭测试远远不够，标准过低。“自动驾驶技术很复杂，需要很多年才能成熟。而道路环境又变化无常，什么样的突发情景都会出现，只有5000公里的测试哪里够用，实在太少了。”

胡钢称，封闭环境下的自动驾驶测试如果比较单一，一旦轻易上路，或将对交通安全造成影响。他认为，自动驾驶测试一定要把安全放在第一位，然后才是技术发展，各地应该大幅度提高上路前的封闭测试标准，增加测试里程，尽可能多地模拟各种路况环境。

对于测试路段，通知称，省、市级政府相关主管部门在辖区内道路选择若干典型路段用于智能网联汽车道路测试并向社会公布。胡钢称，测试路段一定要做到充分公示告知，让行人和驾驶员充分了解自己所处的环境。顾大松表示，为了让道路测试做到合理有效，应该选择各种路况环境进行测试，且要由易到难，循序渐进。

通知还规定，测试车辆车身应以醒目的颜色标示“自动驾驶测试”字样，提醒周边车辆注意；

测试过程中，测试车辆不得搭载与测试无关的人员或货物；除测试路段外，不得使用自动驾驶模式行驶；测试车辆从停放点到测试路段的转场，应使用人工操作模式行驶。

出现事故谁承担？

每车买500万元责任险 违反信号灯撤销测试资格

上路测试的自动驾驶车辆，一旦出现交通事故，责任该如何认定，又该怎么赔付呢？

通知规定，在测试期间发生交通违法行为的，由公安机关交通管理部门按照现行道路交通安全法律法规对测试驾驶人进行处理。在测试期间发生交通事故，应当按照道路交通安全法律法规认定当事人的责任，并依照有关法律法规及司法解释确定损害赔偿责任。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

顾大松称，在学术界，自动驾驶车辆出现事故后的责任划分，一直是争论的焦点，也很难在短时间内有一个普遍接受的规定。测试阶段自动驾驶车辆出现事故，仍按照现行交通法规进行处理，也有合理性。

此外，每辆测试车辆还应该购买交通事故责任强制险、不低于五百万元人民币的交通事故责任保险或不少于五百万元人民币的自动驾驶道路测试事故赔偿保函。胡钢认为，由于自动驾驶还不够成熟，道路测试难免出现一些事故，购买一些保险是必要的。但他表示，500万元的交通事故责任保险仍不高，还可以更多一些。

通知明确，测试车辆在测试期间发生下列情形之一，将会被撤销测试通知书：省、市级政府相关主管部门认为测试活动具有重大安全风险的；测试车辆有违反交通信号灯通行、逆行或者依照道路交通安全法律法规可以处暂扣、吊销机动车驾驶证或拘留处罚等的严重交通违法行为的；发生交通事故造成人员重伤、死亡或车辆毁损等严重情形，测试车辆方负主要以上责任的。顾大松表示，上述规定还是非常严格，也提高了路测的安全性。(中新经纬APP)