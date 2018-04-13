汽车股比放开或公布方案 传特斯拉今年在华独资建厂

原标题：汽车股比放开或6月底前公布方案？企业年前已紧急准备“应对方案”

来源：经济观察报

文/刘俊晶、王国信

“汽车合资股比放开的方案已经在研究了，现在的说法是将在下半年之前对外公布。”4月12日，一位原国务院发展研究中心的人士向经济观察报记者透露。记者随即向有关部门进行核实，不过，记者采访的众多汽车行业相关的主管部门，均表示未听闻在年内放开的消息。但经济观察报记者在国务院发展研究中心的一位高层人士处得到了更加确切的回复，“股比放开的方案最晚会在国庆节前出来，包括明确的政策和具体的调整。因为年底之前很多事情要落实到位。”该人士表示。

“关于（股比放开）政策在下半年之前落地的消息，目前肯定没有权威渠道能在现在对外界确认，因为此前即使已经八九不离十，但中美贸易摩擦之后，很多都有变数。在习主席的博鳌论坛发言确认对汽车制造行业股比开放之后，政策肯定会加速推进。”上述原国务院发展研究中心市场经济研究所相关人士在接受经济观察报记者采访时分析道。

尽管，股比放开的具体时间还不知道，但放开汽车领域的合资股比限制的事情终于板上钉钉，并还会加速推进。4月10日，在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式演讲中，国家主席习近平表示，中国将大幅度放宽市场准入，这种放开将重点在金融业和制造业上进行。同时，习近平主席向世界明确表态：中国开放的大门只会越开越大。

“今年我们将推出几项有标志意义的举措。在服务业特别是金融业方面，去年年底宣布的放宽银行、证券、保险行业外资股比限制的重大措施要确保落地，同时要加快保险行业开放进程，放宽外资金融机构设立限制，扩大外资金融机构在华业务范围，拓宽中外金融市场合作领域。”

而在制造业方面，习近平主席表示将加快放开速度。“在制造业方面，目前已基本开放，保留限制的主要是汽车、船舶、飞机等少数行业，现在这些行业已经具备开放基础，下一步要尽快放宽外资股比限制，特别是汽车行业外资限制。”习近平主席表示。汽车领域的股比放开已经被当做是中国进一步开放的标志性动作。

随着政策走向明确，对企业的影响也随即产生。除此之外，与外国车企有着合资车企的整车集团也在研究政策影响，并在年初就已经预备了方案。“年前一次内部大会上集团就对股比放开的可能进行了讨论，并相对应的有了发展方向的调整，我们预感可能会发生这样的情况，但没有想到这么快。”东风集团一位内部人士对经济观察报记者表示。不过，上述原国务院发展研究中心人士仍对记者表示，结合国内和国际环境变化，最终的时间点可能会出现变动，但并不会推迟太久。

股比放开进入倒计时

按照现行汽车产业政策规定，中外合资生产企业的中方股份的比例不得低于50%。一旦放开合资股比限制可能意味着，外资有“资格”成为合资企业中控股一方，甚至单独建设独资企业。实际上，在过去十年里，汽车业界对于是否应该放开整车合资股比限制的争议从未停止过。但改革的最大阻力可能来自国有大型汽车集团。

背靠合资股比限制性政策的保护，国有大型车企集团成为事实上的既得利益者，并与某些政府主管部门结成了强大的利益同盟，并以“产业安全”的理由游说政府机构和行业协会。2016年，工信部和发改委相关负责人曾先后有表态，汽车行业合资股比放开一事已经成为“定局”。此后，中国汽车工业协会、中国汽车工程研究院和中国汽车技术研究中心三大机构曾联合一汽集团、东风集团、北汽集团、长安集团等四大汽车集团联合表态，明确反对股比放开。

但中国面临的压力也越来越大。在2000年中国加入WTO时，中国曾承诺不限制外方在汽车零部件、发动机合资生产企业的股比，但要求汽车整车合资企业的外方股比不得超过50%。2016年，有中国汽车工业协会高层表示，汽车股比放开不是不能放开，而是如何放开，需要留给自主至少八年的时间。在这个过程中，一些外资品牌也在等待这个独资建厂的机会——比如特斯拉，甚至有传言说雷克萨斯也在等待这个机会。

从国家政策来看，在习近平主席重点提及的金融业放开之后仅一天，中国央行行长易纲11日在博鳌亚洲论坛随即宣布了一系列进一步扩大金融业对外开放的措施。这些措施包括取消银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制，内外资一视同仁等6项开放措施，预计6月30日前落实。而汽车行业作为制造业放开限制的代表，也是金融业之后“下一步”的重点，有来自国务院发展研究中心的人士对经济观察报记者表示，预计汽车行业放开速度将加速进行，并不会“拖太久”。“中国汽车工业跟外商合资这方面已经做得很深入了，已经有了很好的合作基础。另外，中国本土的这个汽车工业实力也已经比较强了。现在对外资更多的开放汽车工业对本国产业这种影响冲击不会很大。我们预计会很快的落实起来。还有一点，就是刚好现在中美贸易战这个一定程度上也是中国通过这个开放和回应美国。汽车领域的开放进程比其它领域更快一些。也许是几个月就会有结果了。”4月12日，国务院发展研究中心一位核心人士对经济观察报记者表示。

企业遭遇“冲击波”

对于汽车企业，特别是拥有合资的车企来说，合资车企股比放开的冲击早已经产生。东风集团在年前宣布集中力量推进旗下自主品牌“风神”的发展，并加快了国企改革力度。据悉，东风集团的改变包括将高层的绩效考核与自主品牌的业绩直接挂钩，这在以往都未曾有过。同时在自主板块，东风在人才制度和薪酬制度上向市场化方向靠拢。“风险意识加强，而改革之后，东风的活力明显提高。”东风乘用车内部人士对经济观察报记者表示。

一些在中国比较强势的品牌可能会要求增加持股比例，同时一些还没有开启国产的品牌会要求独资建立工厂。“世界上比较大的车企与国内均建立了合资企业，一家车企有两个合资指标，只有奔驰等少数几个没有建第二家合资车企，国内市场大的格局已经定下来。只有让车企更市场化，汽车行业才能快速发展。这政策对特斯拉、奔驰、宝马以及丰田雷克萨斯等还有合资指标的车企及品牌利好。”对此，汽车流通行业分析师李颜伟分析道。

不过，对于大部分合资公司来说，保持目前的状况可能是最好的选择。一些比较强势的品牌，也并不会突兀的改变现状。比如宝马，由于合资公司华晨宝马已经进入华晨中国这个上市公司之中，如果其调整股份比例，对上市公司会产生巨大影响，这对于华晨而言将是“灾难性”的打击，而华晨必定会全力反击，反而会两败俱伤。宝马在2017年宣布MINI与长城合资之时，还特别强调BMW品牌只会与华晨合资，对其进行全力安抚。

4月11日，作为福特方利益代表的长安福特总裁何骏杰（Nigel Harris）在谈及中国汽车股比开放时表示，“到目前为止对我们没有任何的影响。”而作为中方长安的高管代表何朝兵则表示，“我认为这对整个汽车行业都会有所影响，不仅是长安福特。”但何朝兵表示，即便是股比放开，相信顶层设计上也会有着非常全面的考虑，同时认为福特不会寻求改变现状。国家会有全面的考虑，“这是国家战略和国家未来发展的方向，而福特也一定会按照国家有关的法律包括经营方向去做。”何朝兵表示。

在复杂的中国市场，如果抛开中方合资伙伴单干，也将是巨大的挑战，在此前有很多外国汽车品牌，因为不了解中国国情以及市场需求，最终折戟。实际上，在此前多次的采访中，一些外国车企的高管都曾强调中方在本土不可替代的作用。实际上，中国车企在走向海外的过程中，也需要同当地企业进行合资。“这对于企业发展来说，更加便捷，省去了很多麻烦，在海外有很多情况都不是靠自己就能解决的。”一位奇瑞汽车的高管曾向经济观察报记者表示。

而就在4月12日，经济观察报记者还获悉，在此前的一次由中国汽车行业组织的高端论坛上，有相关负责人曾透露特斯拉将会在2018年正式在华独资建厂，这个消息似乎也从侧面佐证了上述汽车产业合资股比放开将在年内正式落地的消息。