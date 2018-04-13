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高通前董事长欲2个月私有化高通 将亲自运营该公司

高通前董事长欲2个月私有化高通 将亲自运营该公司
2018年04月13日 08:35 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月13日早间消息，据CNBC报道，知情人士透露，今年3月卸任高通董事长的保罗·雅各布（Paul Jacobs）正在与战略投资者和主权财富基金沟通，希望获得充分的财务支持，以便在未来两个月将高通私有化。在此之后，他将亲自运营该公司。

　　英国芯片设计公司ARM是潜在投资者之一，软银在2016年斥资300多亿美元将其收购。当今的智能手机和平板电脑处理器多数都采用ARM的技术架构，包括高通在内。

　　知情人士表示，雅各布已经聘请两家银行和律师为其处理这笔交易。等到该交易完成后，他希望参与的所有者少于10家。但经济所有权或许与公司控制权并不一致。雅各布本人持有不到1%的高通股份。

　　按照雅各布的计划，控制权仍将留在美国，从而避免博通1200亿美元洽购高通时遇到的国家安全审查。在美国外商投资委员会（CFIUS）对潜在的国家安全风险表示担忧后，美国总统特朗普今年3月封杀了这笔交易。博通总部当时位于新加坡，但此后已经搬迁到美国。

　　不过，雅各布仍在幕后与CFIUS合作，希望解决潜在问题。事实上，如果有大量的经济利益来自国外的主权财富基金，这笔交易理论上还是会碰到问题。软银控制的Vision Fund就获得了沙特阿拉伯主权财富基金的大笔注资。

　　知情人士表示，雅各布不认为高通应该被分拆，但他认为只有私有化才能落实计划，因为这项计划需要展开大举投资，而上市公司股东并不喜欢这种方式。

　　雅各布的父亲欧文（Irwin）是高通联合创始人，雅各布本人则在2005至2014年间一路晋升为CEO。此后由史蒂夫·莫伦科夫（Steve Mollenkopf）出任CEO，雅各布任董事长。在雅各布今年3月表达了私有化的想法后，便被撤消了董事长的职位。

　　该公司卷入了与苹果的法律纠纷，后者使用了高通的核心无线技术。苹果认为高通收费过高，并且已经就专利侵权向其发起诉讼。高通则希望在中国禁售iPhone，还展开了其他攻势。知情人士表示，雅各布计划与苹果和解纠纷，并希望充分利用他与苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）之间良好的私人关系。

　　雅各布还计划保留高通的授权业务，这一点与博通不同，后者希望将其分拆。雅各布认为，只要运营得当，授权业务其实是高通最强大的组成部分。(思远)

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