三部门发文推自动驾驶 智能网联汽车将开展路测

本报记者 夏旭田 北京报道

自动驾驶汽车将逐步开上道路。

4月12日，工信部、公安部、交通运输部联合制定的《智能网联汽车道路测试管理规范》（下称《管理规范》）正式发布。

在当日的工信部新闻发布会上，21世纪经济报道记者获悉，《管理规范》发布后，全国各地可以此为依据，因地制宜地制定实施细则，组织开展智能网联汽车的道路测试工作。

2018年以来，上海、北京等地的自动驾驶路测法规相继落地。中国将加快部署5G等新一代通信网络，推进道路基础设施的智能化建设。同时，立法部门正就修改《道路交通安全法》积极开展各项准备工作。

无临时车牌不得上路

在上述新闻发布会上，清华大学汽车工程系主任李克强告诉21世纪经济报道记者，智能网联汽车中简单的辅助驾驶目前已经能实现，但更高级别的自动驾驶只在一些特定的场景（比如仓库、限定区域）下能实现，后者需要进行充分的道路测试。

工信部副部长辛国斌介绍，《管理规范》适用于在中国境内进行的智能网联汽车道路测试，测试范围包括有条件自动驾驶（L3级）、高度自动驾驶（L4级）和完全自动驾驶（L5级）。

辛国斌强调，实施《管理规范》、开展道路测试，要以安全为基本前提和底线。

为保障道路测试安全，《管理规范》就测试主体、测试车辆、测试驾驶人以及测试期间的管理提出了严格要求。

测试主体要求具备汽车、零部件制造或技术研发、测试检验能力，具有自动驾驶功能测试评价、实时远程监控车辆等能力。还要求为测试车辆投保不低于500万元的保险，或不少于500万元的事故赔偿保函，以解决一旦发生事故的损害赔偿等善后事宜。

测试车辆方面，要求增加的自动驾驶功能不能降低车辆安全性能、能随时从自动驾驶模式切换到人工驾驶模式，具备车辆状态记录、存储及在线监控功能，能实时回传位置、速度等信息。

辛国斌强调，智能网联汽车道路测试其转向、制动、操控等安全性能必须全部符合现行机动车国家安全技术标准要求，与传统车辆无异。智能网联汽车需要通过计算机模拟、试验台架评测、试验场及封闭道路测试等测试验证，才可在实际交通环境中进行自动驾驶功能的验证。

测试驾驶人要求必须具有3年以上驾驶经历、最近连续3个记分周期内无记满12分记录、无严重交通违法和交通事故记录。测试过程中要严格遵守道路交通安全法律法规，测试驾驶人应始终监控车辆运行状态及周围环境，并随时准备接管车辆，测试期间车辆不得搭载与测试无关的人员或货物。

此外，测试车辆必须在指定的测试路段进行实际道路测试，各地应选择对交通安全畅通产生影响不大的路段指定为测试路段。

根据这一文件，测试车辆必须遵守临时行驶车号牌管理相关规定，未取得临时行驶车号牌，不得上路行驶。

公安部交通管理局巡视员、副局长李江平在发布会上指出，在为测试车辆发放号牌以前，测试主体必须在封闭场地对测试车辆进行充分的实车测试并取得相应的资格，这是保障上道路测试的前提。

测试期间发生交通违法和交通事故怎么办？李江平表示，总的原则是按照现行道路交通安全法律法规进行处理，这与普通车辆交通违法和交通事故处理没有原则上的差别。

全国范围将开展路测

早些时候各地已经开展了大量工作，为智能网联汽车道路测试奠定了基础。

上海、重庆、北京、长春、武汉、无锡等地已在建设智能网联汽车测试示范区，积极推动半封闭、开放道路的测试验证。

北京于去年12月发布《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行）》及相关文件，确定33条、共计105公里开放测试道路，已发放首批试验用临时号牌。上海今年3月也发布了《上海市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》，划定第一阶段5.6公里开放测试道路，并发放第一批测试号牌。重庆、保定也相继发布了相应的道路测试实施细则。

辛国斌介绍，在《管理规范》制定过程中，已和上海、北京等部分省市进行了沟通和协调。从总体上说，上述地方的实施细则与《管理规范》在原则和思路方面都是一致的。

目前各地方出台的实施细则都处于试行或征求意见阶段，如果有需要，可根据《管理规范》的要求进行进一步调整和完善。

辛国斌表示，《管理规范》发布后，各地可结合当地实际情况制定实施细则，具体组织开展智能网联汽车道路测试工作，负责测试路段选择、测试车辆审核、测试通知书和牌照发放、测试过程监管等工作。

上海市经信委副主任黄瓯表示，当前的道路比较简单，为了应对企业更多的需求，会在确保安全的情况下，选择更复杂一点的道路。

黄瓯告诉21世纪经济报道记者，自动驾驶下一步需要解决道路基础设施的问题和社会共识的问题。这需要政府做好信息通信等基础设施建设，同时通过新的立法来支持自动驾驶走向人们日常的生活。

中国将加快部署5G等新一代通信网络，推进道路基础设施的智能化建设，满足网联功能测试需要，促进车路协同发展。

李江平介绍，公安部正在配合立法部门作修改《道路交通安全法》的各项准备工作。将根据目前正在进行测试的智能网联汽车技术发展、商业化应用进程，适时向立法机关提出修订《道路交通安全法》的有关规定的建议和意见。

当前，美、欧、日已相继出台道路测试管理规范。美国已相继发布《自动驾驶汽车政策指南》、《自动驾驶系统2.0：安全愿景》等政策文件，加州今年开始允许开展车上无驾驶员的测试。德国已修改现行道路交通法规，允许高度或全自动驾驶系统代替人类自主驾驶，并已在高速公路上专门开辟测试路段。日本发布《自动驾驶系统公共道路验证试验方针》，在高速公路、一般公路上进行大规模测试。

辛国斌认为，智能网联汽车是全球汽车产业技术变革的战略制高点，在各国争相抢滩的背景下，加快实施《管理规范》是中国智能网联汽车发展的急迫需求。