“外卖之都”无锡的疯狂48小时

薛星星

狂欢始于4月9日清晨6点钟。

滴滴外卖在这天正式上线无锡，6：01，第一位用户在平台上下单，20分钟后订单被一名骑手送达。滴滴还专门派人跟拍，身着桔色外衣的滴滴外卖大哥在镜头前生硬地说着：“滴滴外卖，祝您用餐愉快。”

第二天，滴滴外卖在官方微博上放出海报，宣布上线首日订单突破33.4万，市场份额跃升第一。紧接着，美团外卖发了一封“你又不是个演员”回应滴滴，说“别设计那些‘第一’的情节，没关系我只想看看你怎么圆”，表示美团外卖仍稳居无锡市场第一。

再加上刚刚被阿里巴巴收购的饿了么，三家围绕无锡市场推出了大范围的补贴政策，大额的红包让无锡人民又一次感受到了互联网的疯狂。

一位50多岁的大妈接连几天都放弃了自己做饭，转而在外卖平台上下单。“连我这个老大妈都开始玩了，无锡外卖能不疯了吗？”她在微信里反问。

两天后，三家外卖平台同时被无锡市工商部门约谈，狂欢落幕。

一

滴滴外卖为新注册用户提供了首单减免20元的补贴政策，下单后即可获得5~8元的外卖红包，之后又加上满20元减18的红包补贴；美团则跟进推出了满20元减15的红包，此外还有早餐、下午茶、夜宵等金额不一的红包，并取消了配送费。

这像极了距离无锡仅126公里的上海，双方在打车领域的一轮轮补贴大战。在实现了1分钱打车后，1分钱点外卖也终成现实。

疯狂点外卖成为无锡人民这两天的常态，有人在互联网上发文称无锡是“外卖之都”。一位无锡本地的公务员透露说，无锡昨天的订单量仅次于上海、北京及深圳，位居全国第四。

豆瓣小组上有用户晒出超市被搬空的图片，各种商品被打包好堆满了收银台前的过道。社交网络上不断有无锡的用户发出几块钱的外卖订单截图，引发评论里一阵阵赞叹。

“老百姓当然开心了，家里都不用做饭。”上述大妈大笑着发表对无锡外卖补贴大战的看法。

“各种红包，再加上商家的满减，点份外卖你很难花超10块钱。”无锡人孙晓霞（化名）对寻找中国创客（ID：xjbmaker）表示。

在无锡上班的刘衡（化名）已然放弃了去餐馆就餐。两天时间里，她的一日三餐都在等待外卖中度过。“我昨天点了一杯奶茶，原价18元，还加上2.5元的配送费，最后只花了2.5元。”

“我们办公室现在几乎都是点外卖，一个手机号用完了就换另一个手机号接着用，三家轮换着点。”刘衡在电话中说。

瞬间涌来的订单同时也令商家及外卖平台不堪重负。“我常常去的那家奶茶店有一段时间把店里的商品都下架了，因为根本来不及做。”一位在无锡上学的女生说。

二

这场狂欢滴滴预热了近一周时间。4月1日，滴滴外卖在无锡部分地区试运行，邓磊（化名）的餐厅是首批上线的商铺之一。11天时间里，他的餐厅在滴滴外卖上共售出了近4000单，是周围地区销量最好的几间餐厅之一。

邓磊加入滴滴外卖是因为其优惠的补贴政策。“试运行的时候每卖出一单平台都要给我补贴七八块，正式上线后虽然少了点，但也有三四块，还不抽点。”他说。此前在美团外卖及饿了么的平台上，商铺每售出一单平台都会进行抽成，抽成比例在18%~23%不等。

“主要还是滴滴刚上来补贴比较高。”4月9日当天，因为订单太多，他不得已将店面暂时关闭，“做都做不过来。”此后的10日及11日仍需在高峰期暂时关停。

骑手是这场狂欢中最大的受益者之一。滴滴外卖早在3月份就开始了骑手的招募，骑手分为“忠诚骑手”和“自由骑手”两类，“忠诚骑手”需要每周在线大于48小时，月保底10000元；“自由骑手”可自由上线接单，订单收入翻倍。

优渥的薪资吸引了众多来自周边城市常州、苏州等地其他品牌的外卖骑手加入，据邓磊介绍，试运行时滴滴“自由骑手”一单收入15元，4月9日的部分时间段一单收入能达到25块。而美团及饿了么的骑手每单平时只有“五六块”。

“网上说的日薪超1000的大有人在。”邓磊说，4月9号滴滴的骑手一天的收入几乎都超过了1000元，“一些老骑手甚至能拿到2000元。”

美团上的一间餐厅负责人佐证了邓磊的说法。因为9号开始的红包大战，“订单量几乎是平时的四到五倍”，但退单的比例却将近一半，有1/4的订单都需要餐厅自己派人配送。

“顾客很急，你又有什么办法，只能自己去送了。”该负责人无奈地表示。她的餐厅在美团外卖及饿了么平台上上线，激增的订单导致平台上的骑手工作量陡然加重，而骑手的数量却有减无增。有报道称，甚至有美团外卖的骑手直接在美团的短袖外面套上滴滴的外套工作。

孙晓霞在昨天晚上点了一单外卖，但一个多小时仍未送到，她给骑手打电话询问，骑手说自己手上仍堆积了二三十个订单，建议她退单处理。此外，网上有传言说美团外卖为了维持时效，还专门从苏州拉来一批外卖骑手。

“外卖小哥们估计永远也不会想到，他们有一天会出差去送外卖。”刘衡说。

三

外卖的狂欢在48小时后宣告结束。

今天上午10点，无锡市工商局约谈三家外卖平台相关负责人进行行政约谈。约谈的主题围绕不正当竞争及补贴扰乱市场秩序展开。

餐厅老板邓磊告诉记者，因为上线滴滴平台，导致美团和饿了么下线了他的店面。当时另外两家给出的解释是上了滴滴就不能在美团及饿了么上线，但今天则变了口吻，说是“系统升级”的缘故。“现在饿了么已经恢复正常，美团还没有。”

而在之前，美团打车上线南京及上海时，滴滴司机同样也曾被迫面临“二选一”的问题。上海一位美团打车司机称，他此前一直在跑滴滴，美团上线后就尝试了跑了几趟，但随后被滴滴方面以封号7天处理，他挂靠的租赁公司明确要求，滴滴司机不能同时跑美团。于是他索性转到了美团平台。

还是韩寒说的对，小孩子才分对错，大人只看利弊。

无锡市工商局针对这两天各家的大幅补贴做了表态，要求回归到理性竞争的局面。

“我们注意到，在优惠券的刺激下，外卖订单激增，超出了线下商户的接单能力和外卖服务平台的配送上限，出现了商家拒绝接单、订单被迫取消等现象，影响了商户的正常经营和消费者的消费体验，威胁了消费安全。”无锡市工商局副局长苏益玲说。

“今天没有什么大的优惠了。”下午4点半，孙晓霞发来一张美团外卖账户余额中的红包截图，“除了那张下午茶的满30减10的红包，其他都和平时一样了。”其他的两家平台也大同小异，她语气中略带失落：“有是有，但是数量少并且金额也比较小。估计后面不太会有大动作了。”

“今天就不点外卖了。”她说。

记者 | 薛星星

编辑 | 赵力

编辑：赵力 刘喆