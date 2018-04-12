传WeWork斥资4亿美元收购联合办公公司裸心社

新浪科技讯 北京时间4月12日午间消息，据彭博社报道，WeWork将收购中国联合办公创业公司裸心社，这也是该公司在这个全球第一人口大国扩张计划的一部分。

总部位于纽约的WeWork是全球最大的联合办公企业。知情人士称，他们将支付约4亿美元收购成立3年的裸心社，多数交易都将通过股权收购完成。

WeWork专向自由职业者和其他劳动者出租办公桌或办公室，该公司目前正在亚洲积极扩张。WeWork去年通过软银为其全球运营和亚洲子公司融资44亿美元。当时的融资对WeWork估值约为200亿美元。

WeWork去年起诉优客工场侵权，后者同意将英文名称从UrWork换成Ucommune。裸心社归属于上海裸心谷度假村，他们拥有30多个办公地点，多数位于上海和北京，也有一些位于澳大利亚、中国香港和越南。

WeWork拒绝对此置评。裸心社也未作出回应。WeWork过去一年展开大举收购，但裸心社是其收购的第二家联合办公企业，第一家则是去年8月收购的新加坡SpaceMob。这家财力雄厚的创业公司主要借助各种交易开辟新的业务，包括编程学校、活动规划和数字营销。(思远)