地平线机器人发布本地人工智能摄像机 正进行B轮融资

地平线机器人参展 ISC West

嵌入式人工智能摄像机HR-IPC2143

新浪科技讯 北京时间8月12日上午消息，地平线机器人（以下简称“地平线”）今天在美国拉斯维加斯召开的美西国际安全科技展（ISC West，以下简称美西安防展）上，展出具有本地端抓拍和识别功能的嵌入式人工智能摄像机HR-IPC2143，及相关解决方案，这也是该公司继去年针对智能摄像头发布嵌入式人工智能芯片“旭日”后，首款面向安防领域推出的产品。

此外，地平线还向新浪科技表示，公司目前正在进行B轮融资。

据地平线方面介绍，此次参展的产品是业内首款同时具备本地端抓拍和识别功能的嵌入式人工智能高清人脸识别网络摄像机，可提供基于深度学习算法的人脸抓拍、特征抽取、人脸特征值比对和识别等功能。用户可以处理和转化摄像头中非结构化的视频数据，实现多目标定位监测、多目标轨迹分析、多目标识别、行人属性分类等特性。

地平线方面介绍称，设备前端采用“旭日”嵌入式人工智能处理器，数据处理可在本地端完成。摄像机端能够支持5万人脸库级别的人脸识别，并在实时处理每秒30帧的1080p视频时，每帧检测、跟踪、识别200个目标，准确率达到99.7%。将数据回传服务器进行处理所需的带宽也因此将大幅减少，进而降低系统部署和运营的成本，有利于安防方案的大规模部署。

除此之外，相关技术还在商业领域中具备应用场景。地平线首席市场官及智能商业事业部总经理陆晓明表示，相关技术可以在商业环境中对人群和监控环境进行分析，并对数据信息进行建模，帮助商家提高运营效率。

在个人隐私方面，地平线向新浪科技表示，与常见的网络摄像机抓拍数据后全部上传不同，摄像机的抓拍和处理都是在本地端完成，服务器端接收到的是结构化的抽象数据，不具备具体的个人信息，因此更有利于隐私保护。

2017年12月，地平线机器人发布了首款嵌入式人工智能芯片，其中包括面向智能摄像头的“旭日”处理器。该处理器具备在前端机型大规模人脸识别检测跟踪、数据结构化的处理能力，可以应用于安防、智能城市和智能商业等场景。

实际上，相关场景和领域是图像识别技术最早投入实用的领域之一，市场上也已经具备了多种相对成熟的解决方案。在被问到为何选择目前进入该领域时，地平线方面向新浪科技表示，相关技术虽然最早投入实用，但在使用率和成熟度方面还没有达到满意的程度，市场潜力仍然巨大。而嵌入式解决方案具有高性能低功耗的特点，相对来说具有一定的竞争力。

目前，传统零售业已经普遍开始通过分析顾客流量数据调整运营方案，而主流方案之一，是通过商场提供的WiFi获取顾客定位信息，进行人群热力分析。在被问到与主流方案的差别时，陆晓明表示，地平线的相关技术可以通过人工智能摄像头，对店内客流进行实时动线记录分析。热力图会比传统方式更加精确，商家也可以获取消费者在商品关注、停留时间、消费行为等更加具体的数据和分析。

在部署成本存在哪些优势方面，陆晓明没有进一步回答，但他补充，地平线目前已经在国内与主流购物中心和大品牌商店合作，搭建智慧商业系统。（周峰）