传特斯拉将于明年11月生产Model Y：与Model 3同平台

新浪科技讯 北京时间4月12日早间消息，据路透社援引知情人士消息称，特斯拉计划于2019年11月开始生产Model Y SUV，且两年后在中国生产。

知情人士表示，特斯拉正在接受Model Y的初步供应商竞标，这款跨界车与Model 3的定位类似。特斯拉并未向供应商透露太多该项目的细节信息，也没有提供生产时间表。但他们表示，这款汽车将于明年11月在加州佛利蒙工厂生产。

特斯拉拒绝对此置评。

新款Model Y的细节表明，虽然特斯拉在Model 3的生产上遇到问题，但该公司依然准备推进新款汽车的生产计划。Model 3最初吸引了大约50万预售订单，但却遭遇了生产瓶颈，因而被迫推迟交付。这也对该公司的财务状况构成了压力。

特斯拉本月早些时候安抚投资者称，Model 3的周产量已经在第一季度翻了一番，生产速度会在第二季度加快到每周5000辆，也就是每年25万辆。

竞标是汽车生产初期的重要步骤。在汽车厂商披露计划之后，供应商会根据成本和技术等因素提供报价。知情人士表示，特斯拉已经向供应商发出了“信息请求”，向其说明该公司需要哪些配件。

汽车厂商通常会在开始生产前两年至两年半选定配件厂商。知情人士表示，由于目前距离2019年11月只有一年半时间，所以现在才为Model Y确定配件厂商的确“非常激进，但也可能完成”。由于Model Y与Model 3采用相同的平台，所以这个计划也具有可行性。知情人士还说，供应商预计，Model Y在美国每年产量可达50万辆，在中国要少很多，可能数万辆。

事实上，特斯拉一向以激进著称。为了节约时间和成本，特斯拉甚至冒险跳过了Model 3的预生产测试阶段，直接开发生产模具。如果出现问题，就会更加难以解决。

Model Y只是特斯拉众多潜在项目之一，该公司还在最近几个月发布了Semi卡车和新一代Roadster跑车。特斯拉正在内华达州建设超级电池工厂，那里的电池模块组装问题也导致了Model 3的生产推迟。该公司不久后还有望在中国建厂。

特斯拉称，该公司今年需要筹集额外资金。但穆迪上周因为担心现金储备和生产达标能力而降低了该公司的评级，同时认为该公司有可能筹集20多亿美元资金。该公司去年消耗现金34亿美元。(思远)