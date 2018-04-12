乐视控股：睿驰汽车买地款项来自FF战略投资者

新浪科技讯 4月12日上午消息，乐视控股回复乐视网4月9日来函，表示Faraday Future（“FF”，即法乐第未来） 与贾跃亭所控股的乐视控股体系不存在法律关系，完全独立运营。

乐视控股表示，FF按照国际法律规范和公司治理架构进行运作，贾跃亭担任FF全球业务CEO；睿驰汽车土地拍卖款项全部来源于FF战略投资者的投资，与乐视网及乐视控股体系之间的关联款项不存在任何关系。

以下为乐视控股回复乐视网全文：

乐视网信息技术（北京）股份有限公司：

关于贵公司4月9日来函向贾跃亭先生垂询有关情况，现回复如下：

1、Faraday Future （“FF”）是贾跃亭先生早期在美国投资创建的全球化互联网出行生态企业。睿驰智能汽车（广州）有限公司（“睿驰汽车”）为FF的关联公司。前述公司与贾跃亭先生所控股的乐视控股体系不存在法律关系，完全独立运营。FF按照国际法律规范和公司治理架构进行运作，贾跃亭先生担任FF全球业务CEO；

2、FF战略投资者为香港投资机构。在本轮融资中，贾跃亭先生没有出售任何股权，也没有获得任何资金。睿驰汽车土地拍卖款项全部来源于FF战略投资者的投资，与贵司及乐视控股体系之间的关联款项不存在任何关系；

3、FF与战略投资者正在积极努力，把FF所拥有的全球领先的技术、产品和知识产权引入国内，助力中国汽车产业的转型升级。

此致

乐视控股（北京）有限公司

2018年4月11日