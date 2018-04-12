特斯拉称车祸责任在于司机 家属或将起诉

新浪科技讯 北京时间4月12日上午消息，上个月在美国加利福尼亚州发生了一起车祸，一辆处于Autopilot模式下的特斯拉Model X汽车发生车祸导致司机死亡。经过调查之后，特斯拉认为这起车祸的责任在于司机自身。目前这名车主的家人已经聘用了一个法律机构，寻求对特斯拉采取法律行动。

特斯拉在一份声明中表示，3月23日车祸中丧生的特斯拉车主名叫沃尔特·黄（Walter Huang），当日天气情况不错，能见度很高。特斯拉此前已经表示，在此次事故中丧生的司机在事故发生之前并没有按照要求将双手放在方向盘上，并且忽略了车辆发出的警告。最终这辆Model X在加州山景城的高速上发生事故，车辆起火。司机随后被送往附近的意愿，但是由于伤势过重不治身亡。

特斯拉在这份声明中写到：“这起事故发生的唯一原因，就是黄先生并没有注意前方的道路情况，尽管车辆已经多次对他进行了提醒和警告。”

目前美国国家运输安全委员会的调查员正在对这起事故进行调查，同样接受调查的还有今年一月发生的另一起事故。今年初在洛杉矶，一辆特斯拉Model S在使用Autopilot的时候与前方的一辆消防车发生了追尾。Autopilot是特斯拉车辆所配备的一个驾驶辅助系统，这个系统可以在特定的情况下实现车辆的自动驾驶。但是特斯拉表示，在使用这个功能的时候，车主依然必须要时刻注意前方的交通情况，并且要做好随时接管车辆控制的准备。

特斯拉表示，他们已经向所有车主明确说明在使用Autopilot功能的时候，司机需要注意交通情况，并且将双手放在方向盘上。每一次车主使用Autopilot功能的时候，车辆都会提醒司机这样做。特斯拉发表了这个声明之后，一个名为Minami Tamaki LLP的法律机构宣布，在事故中丧生的司机的家人已经与本周三委托他们，寻求对特斯拉采取法律行动。该机构拒绝对特斯拉的声明发表看法。(月恒)