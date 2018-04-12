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扎克伯格被“审”：隐私问题延伸到博鳌大咖们这么看

扎克伯格被“审”：隐私问题延伸到博鳌大咖们这么看
2018年04月12日 03:15 新浪科技
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　　新浪科技 王上 辛苓

　　昨天开始，Facebook创始人兼CEO扎克伯格听证会上了头条，由此也带出一系列与数据隐私权利相关的问题：

　　如果隐私权是每个人的基本权利，那么数据隐私是否是基本人权？

　　我们在定义网络的时候，比如从2G到5G，会召集相关领域专家共同制定全球统一标准，那么数据隐私保护是否也可以制定全球统一标准？

　　如需要，该如何制定？

　　对于共享出去的个人数据，如何用技术反哺，使之得到有效保护？

　　如个人在数据隐私方面受到侵害，该如何弥补与赔偿？

　　实际上，在刚刚结束的博鳌论坛会议上，包括苹果公司、vivo、阿里巴巴、威盛等公司的代表嘉宾也围绕这些问题进行了热烈讨论，为“数据隐私”问题带来真正有价值的思考。

　　同情Facebook“背锅”：所有公司都在抓取用户数据

　　在博鳌亚洲论坛的分论坛27‘互联网的“下半场”’中，Altimeter投资公司的合伙人Ram Parameswaran力挺了Facebook，他把责任推到了剑桥分析这家公司身上。他认为，Facebook可能犯过一些错误，但每家互联网公司都在做这样的事情。

Altimeter投资公司的合伙人Ram ParameswaranAltimeter投资公司的合伙人Ram Parameswaran

　　这位印度裔嘉宾提到自己平时住在美国加州，对中国市场非常感兴趣。可见，他对中美两国的互联网有一定了解。

　　Ram Parameswaran认为，目前快速发展的云计算、大数据以及AI等技术都是以数据为基础，每家公司都在抓取用户数据，没有用户数据，就没有技术红利，机器学习也就不存在了。他认为，剑桥分析这家公司的丑闻，确实给Facebook带来很多压力。

　　他还以阿里巴巴举例，他指出“这些用户打开阿里巴巴任何一个产品，都是根据你的喜好定制化的，这个很正常，他们做定制化的时候给广告带来了很多的服务，他们在运用用户的数据，所以利用用户数据和收集用户并不是很大的秘密。”

　　阿里巴巴技术委员会主席王坚也是该场分论坛嘉宾，他也表示，这不仅仅是Facebook或者互联网的问题。

该分论坛上，几轮发言过后，王坚在会议结束前20分钟提前离场该分论坛上，几轮发言过后，王坚在会议结束前20分钟提前离场

　　王坚拿技术发展的历史举例，他认为，技术发展的历史我们是付出一些代价的。接下来，他又拿无人驾驶举例，他说：“无人驾驶其实我们一直没有问的问题，我们每天公路上有多少令人死亡的事故，无人驾驶带来的事故，人类带来的事故更多，20年前我们也会有相关的车祸。”

　　“比尔盖茨曾经也说过，互联网能够把不同的语言、不同的人、文化联系起来，这是我们必须要付出的代价，每个人在未来都需要获得更好的生活。”

　　听到这些言论主持人略显错愕，她表示，美国很多用户不知道自己的数据被收集，并点名了携程首席财务官王肖璠关于“携程如何使用用户数据”进行发言。

携程首席财务官王肖璠携程首席财务官王肖璠

　　王肖璠指出：“我们用客人的数据，会给他们推一些个性化的推荐，比如有些客人喜欢定某类型的产品，我们可能根据他过去的历史，有针对性的推荐一些东西，这样可以帮助客人节省时间。”

　　对于如何运用用户数据，Linkedin联合创始人Allen BLUE回答的比较微妙，他说：“我们对于数据，对于发生的事情，数据隐私等等，并没有花太多时间注意。相关技术正在转变我们的世界，我们没有对他们去深究。对于媒体来说，他们需要思考，怎样引导社会对这些事情做讨论。”

Linkedin联合创始人Allen BLUELinkedin联合创始人Allen BLUE

　　这位来自Linkedin的美国人还指出：“我们这些公司，做很多和数据相关的事情，如果我们知道社会对这些事情怎么想的，他们有什么需求，如果我们能够听到他们的声音，对我们未来的发展也有更好的指导，有人给我们提醒也很好。”

　　英国移动医疗公司Medopad CEO Dan Vahdat比较耿直，他主动在Facebook这个事情上作出了表态，他认为，一个公司犯了错能承认，并且能及时修正也算造福世界。

Medopad CEO Dan VahdatMedopad CEO Dan Vahdat

　　Dan Vahdat认为：“每家公司都有数据，这些公司的增长速度非常快，包括我们公司。不管是小公司还是大公司，公开的承认自己犯错，及时修正，这可能让整个世界变得更好。如果有政治因素进去，可能会导致我们解决问题的速度变慢，这反而会给我们带来更多的挑战。”

　　作为一家独角兽移动医疗公司，这位CEO提到，他们用到用户的数据时会提前告知他们，让用户自己判断。

　　“在我们行业，因为会用到一些病人的数据，这个会更加敏感，有些人问我，我们对于用户数据的保护是不是太保守了，因为我们会不断地询问用户，他们的症状输入一定要小心，这个数据是否同意上传，我们会不断地把这些后果告诉他们，其实这些人都有自己的判断，他们都很聪明。”Dan Vahdat说。

　　最后，Dan Vahdat总结说：“有些时候，有些公司觉得自己可以代表用户做决定，其实每个人都很聪明，能够自己做决定，不能我们帮助用户来做决定。当然我们每个人都会犯错，不能说每个人都是坏人。”

　　个人隐私数据是基本人权 坚决反对将其变现

　　在博鳌亚洲论坛的分论坛11 ‘未来的通信’中，苹果全球副总裁葛越指出，“我们深信用户数据属于用户，数据隐私是一项基本人权，其他人不应该把个人的购买行为进行变现。”

苹果全球副总裁葛越苹果全球副总裁葛越

　　葛越强调：“我中午去哪吃饭，周末干什么，这些只能我自己能知道，别人不应该把这个数据拿去赚钱，因为这是我的数据。”

　　葛越激动地说：“随着互联网、电商无处不在，和5G技术的不断发展，未来时代，你的闹钟、电表、洗衣机、加湿器，或者是行动的探知器，如果所有这些设备都互联，别人可以借此了解你的很多情况，并且以此变现，就太可怕了，这简直就是监控，谁想生活在这样的场景下呢？！”

　　最后，葛越总结：“所以苹果深信，人工智能确实可以做很多高度智能化的事情，可以匿名收集数据，了解整体的情况，但是没有必要把每一个人的数据不断上传到服务器。我确实认为数据隐私是未来我们需要应对的大问题，全球每家公司都应通力合作，共同应对这个挑战。”

　　当然，葛越这番话是绝对的“政治正确”，何况苹果公司曾经在这方面吃过亏，2014年iCloud私密照泄露事件还历历在目，当时苹果公司已经对隐私安全问题进行讨论与反省，这样一个聪明的公司应该不会再犯第二次“傻”。

vivo创始人、总裁兼首席执行官沈炜vivo创始人、总裁兼首席执行官沈炜

　　同样作为手机厂商，Vivo创始人、总裁兼首席执行官沈炜也表示非常同意葛越的观点。他认为，数据隐私的需求不分国界，谁都不愿意把自己的数据暴露在公众面前。

　　开放式探讨：交给法律界定 全球标准或难达成

　　在博鳌亚洲论坛的分论坛11 ‘未来的通信’中，威盛电子董事长兼首席执行官陈文琦首先就此问题做一区分：一个是信息分享，一个是隐私。他认为，隐私的信息应该只属于个人，但是另一方面，我们可以匿名分享汇总其它数据。

　　“我们可以看到信息分享带来的各种好处，所以应该鼓励。同时个人数据不应该让其他人来访问。”

威盛电子董事长兼首席执行官陈文琦威盛电子董事长兼首席执行官陈文琦

　　因为本场分论坛讨论主题为5G技术，陈文琦还指出，Facebook泄露用户数据，5G的出现确实可能会让这种情况变得很糟，但是也会提高用户的安全意识。

　　在陈文琦看来，区块链技术在发展，尽管它目前没有关于隐私的具体解决方案，但至少在努力。“所以我认为在未来针对数据隐私保护，也会有越来越多的合规要求。”

爱立信董事长 Leif Johansson爱立信董事长 Leif Johansson

　　爱立信董事长 Leif Johansson没有给出结论，而是该问题提出自己的思考，他拿无人驾驶车举例：“假如我们想从外部控制一辆无人驾驶车，首先需要身份认证。驾驶过程中，两辆车要保证不撞车，关键就在于分享数据。技术在发展，伦理方面也要发展，技术怎样得到最好的应用，究竟多少权利可以赋予司机和管理者，这些值得讨论。”

　　那么，数据保护能否建立一个全球标准？

　　陈文琦举例，在全球标准方面，目前欧盟在推动GDPR（一般数据保护条例）标准，“如果你要和EU打交道必须要遵守这些标准，我认为这是一个大趋势，各国政府都在想办法设计最佳实践。现在我可以看到所有主要公司都要遵循这些政府制定的标准。这个问题还是比较新，我们还在学习过程中，但我认为每个人都要意识到这是非常重要的问题。”

　　vivo创始人、总裁兼首席执行官沈炜认为，制定全球标准非常难做到。他提到，vivo作为手机制造商，进入每一个国家都要遵守该国家法律。每个国家政府想的都不一样。但是要达到全球一致的标准，非常困难。他同时表态：“毫无疑问，我们肯定会站在保护每个用户隐私的角度，不会拿它做商业化。”

　　利用Facebook事件推销自家产品

　　在博鳌亚洲论坛的分论坛18‘再谈区块链’中，迅雷集团 CEO 陈磊说到：“隐私最近又变成了热门话题，我们知道Facebook的事情，也有把自己的信息、照片，视频存到百度云，存到云端是否安全，这个问题最近也讨论的很多。”

迅雷集团 CEO 陈磊迅雷集团 CEO 陈磊

　　然后，陈磊话锋一转说：“其实你有另外一个选择，（把自己的信息、照片，视频）存在自己的家里，不要存到网上去。另外我们在设计的时候，为什么不把硬盘做到玩客云里面呢？你们只要把硬盘拔下来就可以了。”

　　最后，陈磊特别强调：“即便我维修你的设备，也看不到你的数据，绝对保护你的隐私。作为一个企业，我们是不掌握您的隐私的。”

科大讯飞董事长刘庆峰科大讯飞董事长刘庆峰

　　在博鳌亚洲论坛的分论坛 23‘让人工智能“落地”’中，当谈及隐私问题，科大讯飞董事长刘庆峰指出：“ 我们现在有40多亿人次的语音识别，有一半是单机版本，不需联网，即是为了考虑保护隐私，或者在网络不好的情况下，也可以使用，翻译机也有单机版本。

　　在芯片优化，AI的算法特别是深度学习方面，还有很多优化的余地。将来云端和离线的结合，比如用户想要最好的效果，和大家一起进步，就到云端，要自我学习就在本地，这是一个趋势。”

　　结语

　　由于扎克伯克所代表的Facebook是互联网公司，而本次博鳌会议上参与该问题讨论的嘉宾也多为商界代表，虽然为这一话题带来许多讨论与启发，最终要得到有效解决，仍需各国政府及学术等各界人士的重视、研讨与力量统筹。

　　有人说，这是扎克伯格和Facebook的“至暗时刻”，但如果没有这次引起全球关注的危机事件，数据隐私仍然只是被人们零散讨论的饭后话题，科技公司如Facebook也依旧不会把用户数据安全的重要性提至盈利之前，成为第一紧急重要范畴。在科技社会发展与人类数据安全的博弈上，我们唯有直面所有问题一条路而已。

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