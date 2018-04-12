扎克伯格被“审”：隐私问题延伸到博鳌大咖们这么看

新浪科技 王上 辛苓

昨天开始，Facebook创始人兼CEO扎克伯格听证会上了头条，由此也带出一系列与数据隐私权利相关的问题：

如果隐私权是每个人的基本权利，那么数据隐私是否是基本人权？

我们在定义网络的时候，比如从2G到5G，会召集相关领域专家共同制定全球统一标准，那么数据隐私保护是否也可以制定全球统一标准？

如需要，该如何制定？

对于共享出去的个人数据，如何用技术反哺，使之得到有效保护？

如个人在数据隐私方面受到侵害，该如何弥补与赔偿？

实际上，在刚刚结束的博鳌论坛会议上，包括苹果公司、vivo、阿里巴巴、威盛等公司的代表嘉宾也围绕这些问题进行了热烈讨论，为“数据隐私”问题带来真正有价值的思考。

同情Facebook“背锅”：所有公司都在抓取用户数据

在博鳌亚洲论坛的分论坛27‘互联网的“下半场”’中，Altimeter投资公司的合伙人Ram Parameswaran力挺了Facebook，他把责任推到了剑桥分析这家公司身上。他认为，Facebook可能犯过一些错误，但每家互联网公司都在做这样的事情。

Altimeter投资公司的合伙人Ram Parameswaran

这位印度裔嘉宾提到自己平时住在美国加州，对中国市场非常感兴趣。可见，他对中美两国的互联网有一定了解。

Ram Parameswaran认为，目前快速发展的云计算、大数据以及AI等技术都是以数据为基础，每家公司都在抓取用户数据，没有用户数据，就没有技术红利，机器学习也就不存在了。他认为，剑桥分析这家公司的丑闻，确实给Facebook带来很多压力。

他还以阿里巴巴举例，他指出“这些用户打开阿里巴巴任何一个产品，都是根据你的喜好定制化的，这个很正常，他们做定制化的时候给广告带来了很多的服务，他们在运用用户的数据，所以利用用户数据和收集用户并不是很大的秘密。”

阿里巴巴技术委员会主席王坚也是该场分论坛嘉宾，他也表示，这不仅仅是Facebook或者互联网的问题。

该分论坛上，几轮发言过后，王坚在会议结束前20分钟提前离场

王坚拿技术发展的历史举例，他认为，技术发展的历史我们是付出一些代价的。接下来，他又拿无人驾驶举例，他说：“无人驾驶其实我们一直没有问的问题，我们每天公路上有多少令人死亡的事故，无人驾驶带来的事故，人类带来的事故更多，20年前我们也会有相关的车祸。”

“比尔盖茨曾经也说过，互联网能够把不同的语言、不同的人、文化联系起来，这是我们必须要付出的代价，每个人在未来都需要获得更好的生活。”

听到这些言论主持人略显错愕，她表示，美国很多用户不知道自己的数据被收集，并点名了携程首席财务官王肖璠关于“携程如何使用用户数据”进行发言。

携程首席财务官王肖璠

王肖璠指出：“我们用客人的数据，会给他们推一些个性化的推荐，比如有些客人喜欢定某类型的产品，我们可能根据他过去的历史，有针对性的推荐一些东西，这样可以帮助客人节省时间。”

对于如何运用用户数据，Linkedin联合创始人Allen BLUE回答的比较微妙，他说：“我们对于数据，对于发生的事情，数据隐私等等，并没有花太多时间注意。相关技术正在转变我们的世界，我们没有对他们去深究。对于媒体来说，他们需要思考，怎样引导社会对这些事情做讨论。”

Linkedin联合创始人Allen BLUE

这位来自Linkedin的美国人还指出：“我们这些公司，做很多和数据相关的事情，如果我们知道社会对这些事情怎么想的，他们有什么需求，如果我们能够听到他们的声音，对我们未来的发展也有更好的指导，有人给我们提醒也很好。”

英国移动医疗公司Medopad CEO Dan Vahdat比较耿直，他主动在Facebook这个事情上作出了表态，他认为，一个公司犯了错能承认，并且能及时修正也算造福世界。

Medopad CEO Dan Vahdat

Dan Vahdat认为：“每家公司都有数据，这些公司的增长速度非常快，包括我们公司。不管是小公司还是大公司，公开的承认自己犯错，及时修正，这可能让整个世界变得更好。如果有政治因素进去，可能会导致我们解决问题的速度变慢，这反而会给我们带来更多的挑战。”

作为一家独角兽移动医疗公司，这位CEO提到，他们用到用户的数据时会提前告知他们，让用户自己判断。

“在我们行业，因为会用到一些病人的数据，这个会更加敏感，有些人问我，我们对于用户数据的保护是不是太保守了，因为我们会不断地询问用户，他们的症状输入一定要小心，这个数据是否同意上传，我们会不断地把这些后果告诉他们，其实这些人都有自己的判断，他们都很聪明。”Dan Vahdat说。

最后，Dan Vahdat总结说：“有些时候，有些公司觉得自己可以代表用户做决定，其实每个人都很聪明，能够自己做决定，不能我们帮助用户来做决定。当然我们每个人都会犯错，不能说每个人都是坏人。”

个人隐私数据是基本人权 坚决反对将其变现

在博鳌亚洲论坛的分论坛11 ‘未来的通信’中，苹果全球副总裁葛越指出，“我们深信用户数据属于用户，数据隐私是一项基本人权，其他人不应该把个人的购买行为进行变现。”

苹果全球副总裁葛越

葛越强调：“我中午去哪吃饭，周末干什么，这些只能我自己能知道，别人不应该把这个数据拿去赚钱，因为这是我的数据。”

葛越激动地说：“随着互联网、电商无处不在，和5G技术的不断发展，未来时代，你的闹钟、电表、洗衣机、加湿器，或者是行动的探知器，如果所有这些设备都互联，别人可以借此了解你的很多情况，并且以此变现，就太可怕了，这简直就是监控，谁想生活在这样的场景下呢？！”

最后，葛越总结：“所以苹果深信，人工智能确实可以做很多高度智能化的事情，可以匿名收集数据，了解整体的情况，但是没有必要把每一个人的数据不断上传到服务器。我确实认为数据隐私是未来我们需要应对的大问题，全球每家公司都应通力合作，共同应对这个挑战。”

当然，葛越这番话是绝对的“政治正确”，何况苹果公司曾经在这方面吃过亏，2014年iCloud私密照泄露事件还历历在目，当时苹果公司已经对隐私安全问题进行讨论与反省，这样一个聪明的公司应该不会再犯第二次“傻”。

vivo创始人、总裁兼首席执行官沈炜

同样作为手机厂商，Vivo创始人、总裁兼首席执行官沈炜也表示非常同意葛越的观点。他认为，数据隐私的需求不分国界，谁都不愿意把自己的数据暴露在公众面前。

开放式探讨：交给法律界定 全球标准或难达成

在博鳌亚洲论坛的分论坛11 ‘未来的通信’中，威盛电子董事长兼首席执行官陈文琦首先就此问题做一区分：一个是信息分享，一个是隐私。他认为，隐私的信息应该只属于个人，但是另一方面，我们可以匿名分享汇总其它数据。

“我们可以看到信息分享带来的各种好处，所以应该鼓励。同时个人数据不应该让其他人来访问。”

威盛电子董事长兼首席执行官陈文琦

因为本场分论坛讨论主题为5G技术，陈文琦还指出，Facebook泄露用户数据，5G的出现确实可能会让这种情况变得很糟，但是也会提高用户的安全意识。

在陈文琦看来，区块链技术在发展，尽管它目前没有关于隐私的具体解决方案，但至少在努力。“所以我认为在未来针对数据隐私保护，也会有越来越多的合规要求。”

爱立信 董事长 Leif Johansson 董事长 Leif Johansson

爱立信董事长 Leif Johansson没有给出结论，而是该问题提出自己的思考，他拿无人驾驶车举例：“假如我们想从外部控制一辆无人驾驶车，首先需要身份认证。驾驶过程中，两辆车要保证不撞车，关键就在于分享数据。技术在发展，伦理方面也要发展，技术怎样得到最好的应用，究竟多少权利可以赋予司机和管理者，这些值得讨论。”

那么，数据保护能否建立一个全球标准？

陈文琦举例，在全球标准方面，目前欧盟在推动GDPR（一般数据保护条例）标准，“如果你要和EU打交道必须要遵守这些标准，我认为这是一个大趋势，各国政府都在想办法设计最佳实践。现在我可以看到所有主要公司都要遵循这些政府制定的标准。这个问题还是比较新，我们还在学习过程中，但我认为每个人都要意识到这是非常重要的问题。”

vivo创始人、总裁兼首席执行官沈炜认为，制定全球标准非常难做到。他提到，vivo作为手机制造商，进入每一个国家都要遵守该国家法律。每个国家政府想的都不一样。但是要达到全球一致的标准，非常困难。他同时表态：“毫无疑问，我们肯定会站在保护每个用户隐私的角度，不会拿它做商业化。”

利用Facebook事件推销自家产品

在博鳌亚洲论坛的分论坛18‘再谈区块链’中，迅雷集团 CEO 陈磊说到：“隐私最近又变成了热门话题，我们知道Facebook的事情，也有把自己的信息、照片，视频存到百度云，存到云端是否安全，这个问题最近也讨论的很多。”

迅雷集团 CEO 陈磊

然后，陈磊话锋一转说：“其实你有另外一个选择，（把自己的信息、照片，视频）存在自己的家里，不要存到网上去。另外我们在设计的时候，为什么不把硬盘做到玩客云里面呢？你们只要把硬盘拔下来就可以了。”

最后，陈磊特别强调：“即便我维修你的设备，也看不到你的数据，绝对保护你的隐私。作为一个企业，我们是不掌握您的隐私的。”

科大讯飞董事长刘庆峰

在博鳌亚洲论坛的分论坛 23‘让人工智能“落地”’中，当谈及隐私问题，科大讯飞董事长刘庆峰指出：“ 我们现在有40多亿人次的语音识别，有一半是单机版本，不需联网，即是为了考虑保护隐私，或者在网络不好的情况下，也可以使用，翻译机也有单机版本。

在芯片优化，AI的算法特别是深度学习方面，还有很多优化的余地。将来云端和离线的结合，比如用户想要最好的效果，和大家一起进步，就到云端，要自我学习就在本地，这是一个趋势。”

结语

由于扎克伯克所代表的Facebook是互联网公司，而本次博鳌会议上参与该问题讨论的嘉宾也多为商界代表，虽然为这一话题带来许多讨论与启发，最终要得到有效解决，仍需各国政府及学术等各界人士的重视、研讨与力量统筹。

有人说，这是扎克伯格和Facebook的“至暗时刻”，但如果没有这次引起全球关注的危机事件，数据隐私仍然只是被人们零散讨论的饭后话题，科技公司如Facebook也依旧不会把用户数据安全的重要性提至盈利之前，成为第一紧急重要范畴。在科技社会发展与人类数据安全的博弈上，我们唯有直面所有问题一条路而已。