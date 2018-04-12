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Uber CEO：自动驾驶汽车还是个学生 要继续学习

Uber CEO：自动驾驶汽车还是个学生 要继续学习
2018年04月12日 22:49 新浪科技
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Uber CEO达拉·科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)Uber CEO达拉·科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)

　　新浪科技讯 北京时间4月12日晚间消息，Uber CEO达拉·科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)今日在接受NBC采访时称，虽然Uber的一辆自动驾驶汽车上个月出现了致命交通事故，但公司不会放弃自动驾驶汽车项目。

　　上个月，一位49岁的妇女在美国亚利桑那州凤凰城的街道上行走时，被Uber的一辆自动驾驶汽车撞倒，并最终死亡。这起事故导致Uber暂停了自动驾驶汽车的测试。

　　对此，科斯罗萨西今日称，Uber“绝对”会继续开展自动驾驶汽车项目。但科斯罗萨西同时也承认，当前的自动驾驶技术仍需要进一步完善。

　　他说：“最终，自动驾驶汽车要比人类司机更安全。但目前，自动驾驶汽车还需要继续学习，它们还是个‘学生’。”

　　科斯罗萨西昨日还曾表示，自动驾驶汽车是“解决交通出行方案的一部分”，成熟的自动驾驶汽车将更安全。”

　　科斯罗萨西还表示，虽然Uber对投资共享自行车和公共交通感兴趣，但这不意味着Uber将放弃自动驾驶汽车项目。

　　本周早些时候，Uber收购了美国共享电动单车公司Jump Bikes，交易价格近2亿美元。(李明)

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