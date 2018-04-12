人工智能激辩：如何使其落地？

宁佳彦

“有没有人害怕AI？”在博鳌亚洲论坛的AI论坛现场没有人举手。这让aNewDomin.net联合创始人、美国畅销书作家GinaSmith有点儿意外，现场观众似乎对这个问题都很淡定。

AI给人们的生活带来了不少便利。在今年的博鳌亚洲论坛上，科大讯飞董事长刘庆峰带着公司的翻译器，用一块现场实时大屏幕展示了科大讯飞双语现场速记的功力。

说起人工智能落地，不会有人再觉得遥不可及。

恐惧缘于不了解

对AI的恐惧最初是缘于不了解。AI取代人工将导致社会结构变化曾经让有远见的人担心，但是历史证明了，卢德运动不能挡住历史前进的脚步，而计算器并不能取代精算师。

“AI这个词，可能会让人误解。人工智能是大数据，但不是我们说的人的智能，好比这个人什么都知道。没有谁可以什么都知道，举一个简单的例子，有一些人知道内幕的消息可以赚很多的钱，但是这个人不能说是很智能，可能他是一个罪犯。”微软全球资深副总裁、微软亚洲研究院院长洪小文说。

人工智能对大部分人来说是一个黑匣子，因为它涉及了很多人不能拥抱的大数据。“不要害怕AI，也不要害怕计算机。我们有头脑，我们有灵魂，AI只是一个部分，无法与之相较。”台积电CEO刘德音说。

百度高级副总裁朱光则大胆预测，未来越来越多的公司会像十年前、二十年前重视互联网+一样，重视AI，此外会有一些平台性的公司出现，专门为各行各业提供人工智能的基础平台技术为它们提供更好的工具、更好的算力、更好的算法，帮助它们在这个行业里面实现人工智能的变革。“比如百度，我们开放了语音、图像、视频的处理。很多的数据处理的能力已经开放给了开发者，现在我们已经有了50万的开发者基于百度的自我开发能力进行创新。未来的五到十年，每一个行业都在深度地和人工智能的技术结合。”

相比单纯的恐惧，刘德音提出隐私和伦理可能是更值得担心的问题。“我们也担心隐私的问题，我们需要更多的数据，也是通过智能的数据来解决问题。我们不可能把所有的这些人的语音全部都搜集起来，这是一种隐私的侵犯。我们可以来实现云当中的人工智能，这样子就可以提高我们隐私方面的人工智能的表现。”三星电子高级副总裁SHIMEunSoo说。

刘庆峰则以翻译为例提供了一种解决方案的思路。据他透露，公司现在有40多亿人次的语音识别，有一半是单机版本不需要联网即可识别。这是为了考虑隐私和网络不好的情况。“算法也可以做不断的优化，很多的时候可以在芯片上操作和使用。我们觉得在AI的算法上，特别是深度的学习上，是有很多优化的余地的，加上芯片的优化，将来云端和离线的结合是一个趋势。用户想要最好的效果和大家一起进步就到云端，要自我学习就在本地。”

“我们正在努力地工作。其实短期内AI有两个很好的应用，就是不依赖云的单机应用，比如在手机上，或者是在终端上推出很多AI功能的App，第二个就是无人驾驶，虽然现在还有问题，有限制。”SHIMEunSoo说。

人机合作是未来主流

AI的发展如果不是完全取代人类，就要成为人类的好帮手。真正决定AI部署速度的是找到大脑和人工智能进行合作的方案。

“语言的不同，文化的不同，很多的翻译可能会翻不出来，但是翻译会不断地改进。很多的翻译工作可以让机器来做，我们没有必要把时间花在可以让机器来做的事情上。没有必要感觉AI会抢工作，问题是人怎么样和人工智能一起来合作。”刘德音说。

“我们知道怎么样使用这些机器来帮助我们的工作。”洪小文以翻译为例，指出人和机器翻译的方式不一样，相比机器一句一句地翻译，人会凭借对段落的理解用自己的方式翻译后进行总结，有时一段翻出来可能只有一句，或者是一句有的时候需要翻译成一段。他戏言帮助CEO翻译时，曾经对CEO的讲话内容“剧透”，让CEO倍感诧异——“我没说你就先翻译了？”

毫无疑问，AI有希望在不同的领域里成为专家。“人不是所有领域的专家，但是我们可以解决很多的问题。”洪小文说。

刘庆峰则进一步指出，人工智能改变世界需要三个要素的结合，第一个是算法的突破，深入学习相关的算法突破，第二个是训练数据，第三是由专家共同打磨。

人机合作的体现或将首先出现在手机终端使用上，因为这是目前最大规模普及的智能终端产品。刘德音提到手机一年销售18亿部，所有的应用都希望在手机上运营。“如果应用足够好，一年就可以推广。所以智能手机对任何新的点子包括AI都是最好的验证，希望开发者在手机上开发一些杀手应用，这是把AI应用在我们生活里最佳的方式和途径。”

“未来应该每一个人都有一个人工智能的助手，帮助你生活得更轻松，帮助你的生活更有趣，我相信人工智能会创造一个真正的美好世界。”刘庆峰说。

朱光也对未来AI的应用充满信心。“我们可以有更多的时间，在一生有限的时间里去探索，做我们更想做的事，生活的质量也会因为人工智能技术的提升，而得到一个全新的提升。”