“饥饿者”沈南鹏：赌赛道更要深耕赛道

邱智丽

[在沈南鹏看来，另一个投资原则，则是要在抓热点、赌赛道之外，深耕赛道，在同一领域“多点占位”，但又不会去投两家直接在同一时段竞争的公司]

在全球投资“点金圣手”中，站在创业者背后的中国投资人开始走向台前，并表现出与全球顶尖投资人等量齐观的价值和力量。

近日，被誉为投资领域“奥斯卡”级别榜单——美国《福布斯》杂志“全球最佳创投人”榜单（TheMidasList）揭晓，这份拥有8年历史的榜单，第一次被一位来自中国的风险投资人——红杉中国创始管理合伙人沈南鹏拔得头筹，成为不折不扣的“全球VC第一人”，而他所领衔的红杉中国也表现突出，共有9位投资人登上该榜单，位列投资机构上榜人数之冠。

在过去的13年，他和红杉资本中国基金不断开疆拓土，已投资了超过500家公司，在这长长的投资清单上不乏京东、新美大、今日头条、唯品会、滴滴等一批明星公司，这些公司已经成为中国创新创业的典范，有些甚至已经在全球竞争格局中扮演着重要角色。

在创投界流传着“你可能不认识沈南鹏，但一定在用他投资的公司的服务”、“他买下了中国互联网的一半”等说法。但对于学霸出身并拥有光鲜职业履历的沈南鹏而言，持续抢眼的业绩背后，是他投资理念和商业价值观的思索和实践。

赌赛道更要深耕赛道

在创投圈，以红杉中国为代表的投资机构已经成为BAT之外搅动行业格局的第四股力量，在诸多大型并购案背后，都有红杉中国的身影闪现。

最近阿里巴巴95亿美元全资收购饿了么，作为饿了么最早且持续多轮跟进的投资机构，红杉中国成为背后最大的赢家，也成为红杉中国历史上最大的一次投资企业的并购案例。

“赌赛道”被视为红杉中国投资的经典章法。十几年前，因为抓住了电子商务蓬勃发展所带来的机遇，红杉中国成为这场资本游戏中的佼佼者，阿里巴巴、麦考林、乐蜂网、聚美优品、美丽说，彼时几乎能叫得上名字的电商背后都有红杉中国的影子。再到7年前，伴随移动互联网的升温，红杉中国又开始押注本地生活类项目，大众点评网、美团网、饿了么、赶集网都成为O2O赛道上的重量级玩家。

但赌赛道并非买下整个赛道，对于投资机构，特别是专注于早期和成长期的投资机构而言，投资赛道意味着对机构的管理能力提出了很高的要求。首先要抓准热点、赌准赛道。

嗅觉敏锐、进入早、速度快是沈南鹏投资的一大特色。马化腾曾在一次公开演讲中表示，“腾讯过去也投了数百亿美元的投资，基本上每一个项目都会看到沈南鹏的团队已经在一两年前进去了，所以他的眼光非常独到，也非常好。”

仔细梳理红杉中国十几年的投资和退出情况会发现，近乎半数的项目集中于A轮早期投资。虽然伴随机构规模的扩大，红杉中国的业务版图已经覆盖天使、风险投资和PE投资全产业链模式，但在挖掘创新创业项目上，沈南鹏始终保持敏锐状态，以当下大热的人工智能技术为例，早在4年前沈南鹏就已经开始做相应的布局。

在周鸿祎看来沈南鹏是一个饥饿的人，“他看到项目就像闻到了血腥味的狼一样，或者像鲨鱼闻到血腥味一样，听到一点风声就会去拼抢，去追踪，是一个非常积极的人。”

对赛道或新商业模式判断背后，是风险投资基金的长期研究和跟踪，在红杉中国，每个投资人都有一个各自细分行业的图谱，密密麻麻的图谱上画着整个产业链涉及的公司以及发展状况，伴随认知的进化，地图也在不断完善，日积月累对于产业格局的现状和发展也越来越清晰。

在沈南鹏看来，另一个投资原则，则是要在抓热点、赌赛道之外，深耕赛道，在同一领域“多点占位”，但又不会去投两家直接在同一时段竞争的公司。

沈南鹏称，在投资美团和大众点评，两家又变成直接的竞争对手的背后，是成百上千的其他竞争对手都倒下了。同时，红杉的定位是小股东，当这些公司考虑有业务合作或是合并的时候，扮演的是参谋和中间人的角色，穿针引线的作用更大一些，而最终的所有决策一定是CEO在做。

不过面对当下强者愈强的竞争格局，红杉中国的投资策略也在做出相应调整，一旦捕捉到行业里处于显著领先位置的公司，就不断加码。例如在新美大估值300亿美元的时候，作为早期投资人和第二大机构股东红杉中国继续加码。

在沈南鹏看来，头部公司的发展规划已经与几年前特点不同，它们往往会在企业战略和业务拓展充分释放以后再去上市，这也需要投资机构有足够耐性。

LongChina背后的新机会

“今天的私募股权基金不投资中国就不可能成为世界级的投资机构。”在过去的几十年，沈南鹏始终坚持“LongChina”（做多中国）投资理念，也被沈南鹏视为过去几十年最重要的判断。

沈南鹏认为不管是谁上榜，最大的支撑依据是整个市场起来了，中国的新经济甚至比美国有更大成长空间。的确在投资上，以沈南鹏为代表的一批优秀投资人在向世界讲述中国故事，并证明中国投资市场的日趋成熟。

早在2011年，福布斯该榜单发布的时候没有一个中国投资人上榜，虽然彼时《福布斯》一再强调中国因素发挥了重要作用，称上榜投资人所在的机构有75%以上都在中国开展业务，全部100名科技行业投资者中，有10位曾投资过中国或是指导自己的投资公司实施以中国为核心的战略。时至今日上榜人数达到16人，接近整个榜单的1/5，且有两位投资人跳跃式进入前十。

虽然当下互联网呈现强者愈强的马太效应，移动互联网红利已经在消失，创业进入了深水区。但沈南鹏认为互联网的行业已经不仅仅局限于线上的互联网产品本身，它同时包括对“传统”产业的改造与升级。互联网在中国，已经不仅仅是BAT、京东、小米，TMD（滴滴、美团、今日头条）这么一个群组，今天任何一个行业都要跟信息科技紧密连接在一起。

眼下，红杉中国正在竭尽全力把目光聚焦在远处的赛道上。当下中国经济在从旧的增长动能切换到新的增长动能关键时期，上一轮科技进步带来的增长动能逐渐衰减，沈南鹏坚信信息化和智慧化是未来发展方向。

一方面云计算、传感技术、人工智能等关键领域都有一些技术性突破。另外一方面信息技术与生物、新能源、新材料、机械等各个行业交叉结合，一个信息技术引领的全新科技时代正在到来。

资本在其中应该扮演的角色，也不仅仅在于从投资上获取回报，而是演化成技术参与者和助推者。“资本可以深度整合资源，引领行业对信息化的着力建设，优秀的资本可以是市场中有效的助推器、加速器和平衡器。”沈南鹏表示。