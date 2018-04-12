《奇葩大会》从爱奇艺下架 米未传媒怎么办

来源：北京商报

北京商报讯（记者 卢扬 邓杏子）4月10日，网综《奇葩大会》第二季从爱奇艺下架，在平台搜索“《奇葩大会》第二季”，结果显示为“抱歉，没有找到相关视频。由于相关法律法规和政策，部分结果未予显示”，而第一季节目仍能照常播出。节目制作方米未传媒针对此事公开回应称，因内容问题下架，需要再等待消息。

作为“奇葩”系列节目之一，《奇葩大会》由米未传媒出品，第一季节目2017年1月20日正式在爱奇艺上线，累计播放量3.6亿次。第二季《奇葩大会》今年2月3日如约在爱奇艺上线，有前一季节目的影响力加持以及当红明星赵又廷的加入，节目流量话题双飞，猫眼数据显示，节目尚未播放完，播放量已经突破4.5亿次。但节目热度上升的同时，也有一些嘉宾的观点引发争议。

“对于整个网生内容市场而言，此次《奇葩大会》第二季被下架也反映出当前相关部门对内容的调控正在逐步收紧，除《奇葩大会》第二季外，此前抖音短视频暂时关闭直播和评论功能进行全面整改，内涵段子也被永久下架。这一系列的整改事件对业内也是一个警醒。”乐正传媒研发咨询总监彭侃表示。

监管压力下，《奇葩大会》也不是惟一一档被下架的综艺节目，这之前，已经有不少网络综艺节目遭到下线整改。2016年7月，《吐槽大会》第一季第一期刚上线就突破了3000万流量，然而仅过了三天就被勒令下架整改。《暴走大事件》、《火星情报局3》也曾遭遇下架整改。

此外，米未传媒制作的《奇葩说》也有两期节目因节目内容敏感整改。此次《奇葩大会》遭遇下架，在具体复播时间尚未确定的情况下，无论对节目制作方、播出平台还是广告商而言都会造成一定程度的负面影响。米未传媒也再度成为业内关注焦点。这家2015年9月成立的公司成立之初就完成了由李开复领导的创新工场领投、娱乐工场跟投的Pre A轮融资。5个月后，又获得来自基石资本的A轮融资，估值20亿元。

根据米未传媒创始人马东此前对外公布的信息，米未传媒的发展体系是“XYZ轴”模型。X轴代表最重要的内容生产，其中包括《奇葩说》系列、《饭局的诱惑》等网综节目以及已涉足的短视频领域；Y轴是由内容而生的上下游衍生业务，如网生艺人的经纪业务、付费音频以及电商业务；Z轴则是米未传媒的投资布局。

“米未传媒的优势也来自于在产业链上的布局，以及马东的个人效应。”彭侃表示。公开数据显示，相比第一季5000万元的冠名费，《奇葩说》第四季的总招商额已经近4亿元。米未传媒的音频节目《好好说话》上线10天，销售额突破1000万元。值得一提的是，无论是付费音频还是电商业务，这些衍生业务仍然由内容而生。而米未传媒最为成功的节目《奇葩说》不可避免会遭遇自身的瓶颈期，从业者认为，一方面是四季节目过后，如何在节目形式和内容上带给观众更多的新鲜体验；另一方面是节目选角上辩论人才的难寻。

节目内容尺度的把控同样也是米未传媒亟待解决的难题，《奇葩大会》已经是米未传媒继《奇葩说》、《黑白星球》之后，第三档遭遇下架风波的节目。“《奇葩说》等说话达人秀类节目很多都带有边缘、亚文化内容，独特的叙事风格、节奏也迎合了当下年轻群体的收看口味，监管趋严的背景下，米未传媒需要在保持节目独特风格与不触及敏感内容之间找到平衡点。”天津师范大学新闻传播学院教授陈立强表示，“而在网综节目层出不穷的当下，为避免观众产生审美疲劳，节目也需要走出以往的固有模式，在形式、表现方式等方面做出创新。”