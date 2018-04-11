鸿海精密第一季度营收创新高 iPhone 8 Plus立功

新浪科技讯 北京时间4月11日晚间消息，鸿海精密今日发布了2018年第一季度营收报告。第一季度，鸿海精密总营收为1.03万亿元新台币(约合352.7亿美元)，同比增长5.22%。

1.03万亿新台币的营收也创下了历年来第一季度营收的最高记录。相比之下，鸿海精密去年第四季度营收为1.73万亿新台币，创历史新高。

分析师认为，主要是强劲的通信设备和计算设备的市场需求推动了第一季度营收增长，并弥补了苹果公司iPhone X需求低于预期的影响。目前，鸿海精密是iPhone X的唯一组装厂商，公司约40%的营收来自于苹果公司的订单。

虽然iPhone X需求低于预期，但同样由鸿海精密组装的iPhone 8 Plus的销量却十分强劲，从而推动鸿海精密的第一季度营收增长。仅3月份，鸿海精密的营收就达到了3491.5亿新台币，环比增长25.68%，同比增长2.18%。

分析师预计，鸿海精密第二季度营收较第一季度将出现一位数的降幅，因为在一些国际品牌于第三季度推出新产品之前，消费者通常会推迟购买计划，等待新产品上市。但到了第三季度，随着销售旺季的到来，届时鸿海精密的营收将再次反弹。(李明)