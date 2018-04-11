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科大讯飞刘庆峰：智能音箱创业公司机会在高品质产品

科大讯飞刘庆峰：智能音箱创业公司机会在高品质产品
2018年04月11日 11:54 新浪科技
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刘庆峰 新浪科技现场图刘庆峰 新浪科技现场图

　　新浪科技讯 4月11日上午消息，博鳌亚洲论坛2018年年会于4月8日至11日在海南博鳌举行，今年论坛的主题为《开放创新的亚洲 繁荣发展的世界》。新浪科技对科大讯飞董事长刘庆峰进行了专访，刘庆峰提到，当下智能音箱的价格大战对创业者非常不友好，这种环境下创业公司的机会在于做出高品质的音箱，价格可以高，但要物有所值。（辛苓）

　　以下摘自采访实录，由新浪科技整理：

　　新浪科技：您昨天提到，智能音箱的价格战会打击创业者的创新积极性，这不是一个健康的模式，那么，根据您的观察和分析，在百度阿里等巨头的价格战下，就智能音箱市场而言，创业公司还有机会吗？他们在这块的机会在哪？

　　刘庆峰：我觉得他如果做非常高品质的，当然在AI非常有特色，面对小众群体还有一些机会。

　　新浪科技：那样价格会不会偏高？

　　刘庆峰：我觉得偏高，其实任何产品都应该物有所值，价值跟他产品的创造和成本要匹配才对，完全靠低价、补贴，其实如果所有行业都这么做，或者某些公司在某些领域赚了大钱，其他领域就动用价格战，按理说国家的《反垄断法》应该做这样的规定（限制这样的行为），一方面应该进行充分的市场竞争，另外一方面要防止纯低价、纯免费铺天盖地影响到很多正在创业，正要起动的创业企业的发展，应该是一个有序的竞争更好。

　　从这个角度来看，中国企业，中国的那些龙头企业，还是应该多学美国。我认为只有那些顶尖的公司，无论是平台机构还是某个行业独角兽公司， 都对后来者，对年轻人的创业（更鼓励）。我们现在已经创业19年了，现在90后甚至00后也开始创业了，对于新的创业者，对后来者应该保持敬畏之心，和尊重之心，如果完全靠现有的能量、平台、资金迅速把竞争舞台一下子削平到，完全同一个级别就靠资源兑换，对中国来说长期是一个伤害。

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