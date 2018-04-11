扎克伯格听证会闪避关键问题：FB是否过度监控用户

新浪科技讯 4月11日上午消息，坊间对Facebook这样的网络巨头有很多担忧。其中最令人感到不安的是这样的社交平台会持续监控用户，甚至包括用户退出登录该平台的时候。其目的是更精准地向用户投放广告、从用户数据中更多获利。

Facebook本身就是一个黑匣子。很多人都在猜想Facebook监控用户数据的能力。但是显然，就连扎克伯格自己都不愿意谈及其中的细节。在今天的参议院下属司法委员会和商业委员会举行的联合听证会上，参议院议员Roger Wicker发问扎克伯格，质疑Facebook是否滥用其监控用户信息的能力。

以下是具体的对话：

Roger Wicker：据报道，Facebook会监控用户的线上浏览行为，甚至连用户登出Facebook之后的浏览记录也在监控范围之内。可以请您确认一下这个传言是否属实吗？

扎克伯格：议长先生，为了给您更准确的答复，最好还是由我的团队跟进回答这个问题。

Roger Wicker：您本人不清楚吗？

扎克伯格：我知道网页上会有cookies（记录用户浏览记录），这可能会更好地协调用户线上的各种操作。我们使用cookies出于多种原因，包括安全考量还有为了更精准、有效地给用户投放广告，当然用户可以选择退出广告。但我还是希望我的答案可以更准确一些。

Roger Wicker：扎克伯格先生，在给我确切答复之前，可以请您告诉我Facebook是如何告知用户他们的浏览行为被监控并用作投放广告的参考数据呢？

扎克伯格在回答中使用“可能”这样的字眼非常引人注目。难道这位全球最大社交媒体网站的总裁会不清楚他自己公司收集用户信息的能力吗？

这段令人无奈的对话凸显了本次听证会的主题：Facebook泄露用户隐私信息的丑闻。国会议员们一直在追究这个问题。而扎克伯格却反复辩称，需要问过他的“团队”才能稍后给出更准确的答复。

对此我只能说，Facebook的团队恐怕要加班了。(杨楠)