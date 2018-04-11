《华尔街日报》：多年来 Facebook的价值观已然变化

新浪科技讯 北京时间4月11日上午消息，国会议员本周二对Facebook首席执行官马克·扎克伯格发出警告，表示他们实在已对互联网企业失去了耐心，并正考虑对社交媒体加强监管。在这一形式下，为期两天的国会听证会拉开帷幕。听证会主要关于消费者应如何使用互联网以及政府应如何应对数据滥用。

听证会期间，扎克伯格竭力维护自家社交媒体的价值，先是承认公司的失误，接着又道歉。

尽管议员并不急于未来的隐私立法，他们确实比以往更加关注数据隐私。周二罕见的联合听证极有可能标志着对国会山对长期避而不谈的问题开启漫长的讨论。

“现状需要改变，”司法委员会主席查克·格拉斯利说，“国会必须确定我们是否需要，以及如何，加强隐私标准，从而确保使用这些产品的数十亿消费者有足够的知情权。”

扎克伯格承认政府监管的可能性，并表示他的公司愿意与议员们一起努力寻找可行的方案。

“我认为，随着互联网越来越重要……真正的问题在于，什么是正确的监管？”扎克伯格说。他提出了几种值得考虑的立法，包括要求数据使用的透明性、用户有权控制他们自己的数据，以及保护创新等。

“我们必须保护创新，”否则美国恐将落后于其他国家，他说。

对于扎克伯格在听证会上的表现，投资者态度较为积极，Facebook的股价上涨了4.5%。

一些重要议员则表示他们对大型科技公司已经失去了耐心，公开讨论政府对在线隐私进行监管的可能性。

商务委员会主席约翰·桑恩在开幕词中表示：“过去，我的很多同事，不管立场为何，都愿意对科技公司的自我监管采取睁一只眼闭一只眼的态度。但现在我们不能再这样无所作为。”

参议院戴安妮·费恩斯坦附议说：“我很想知道，贵行业将如何监管你们控制的平台。”

那么，Facebook到底是什么？这取决于你在什么时候对马克·扎克伯格提出这个问题。事实上，这些年来，Facebook的价值观已然逐渐发生了变化。

Facebook自2004年创立以来，到现如今已经发展成为全球科技巨头，月活跃用户数量超过20亿，平台在新闻、咨询和广告领域都有着重要地位。公司员工和高管认为，公司的转变很大程度上取决于Facebook的企业文化——鼓励快速试验，始终遵循其长期格言“快速前进，打破常规”。

直到不久之前，Facebook的这种创业精神仍被视为彰显美国人聪明才智并鼓励众人的榜样，华盛顿的议员们无不争先恐后在平台上购买竞选广告。公司与议员们之间的“友谊”帮助Facebook躲过了监管，尽管过去公司围绕用户隐私和内容政策的丑闻也时有发生。

只不过，在过去18个月来，公司一直以来的行为的弊端日益明显，用户、监管机构和广告主纷纷开始质疑在没有任何监管的情况下，一个平台对现代生活拥有如此之大的影响力究竟是否合适。

“如果Facebook和其他互联网公司不愿或无力改进这些隐私问题，那么我们将出面解决，”参议员比尔·尼尔森说。

参议员理查德·布卢门撒尔与Facebook的首席执行官就公司是否本应意识到Cambridge Analytica对数据的不当使用有着截然不同的观点。布卢门撒尔认为，Facebook未能及时发现上述不当行为可能违反了公司与联邦贸易委员会（FTC）之前达成的和解协议。

“这是刻意的视而不见，是轻率和鲁莽，”布卢门撒尔对Facebook在数据保护上所犯的错误直言道。

“并非如此，”扎克伯格回答。

“这种道歉的方式我们以前也见识过，”布卢门撒尔接着说道，“你甚至拒绝承认报告违反FTC之和解协议的道德义务。”

2012年，Facebook曾同意在获取用户个人信息并与其他方分享这些信息之前应率先获得用户许可。FTC目前正在调查Facebook是否在大量用户数据被Cambridge Analytica使用一事上违反了上述协议。

扎克伯格和其他公司高管目前已在大范围调查其他潜在的数据滥用。与此同时，扎克伯格本人承认，Facebook无法确认用户数据的传播范围到底有多广。(木尔)