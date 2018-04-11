扎克伯格听证会笔记曝光：不会辞职 FB做了很多善事

新浪科技讯 北京时间4月11日上午消息，Facebook公司CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）今日前往国会进行了作证，这场听证会的时间长达5个小时，听证会的主题就是近期爆发的Cambridge Analytica数据隐私丑闻。除了此事件目前的状况，以及最多有8700万的用户数据被盗之外，扎克伯格和议员还谈到了Facebook作为一个新闻源和影响力巨大的沟通工具，他们在世界上所扮演的角色以及他们的责任。

尽管并没有披露什么令人震惊的东西，但是扎克伯格还是回答了议员提出的一些尖锐问题，例如Facebook是否是一家垄断企业，以及他们是否会考推出一个付费免广告版的Facebook等。在来到国会山的时候，扎克伯格带了厚厚的一叠笔记，在回答议员所提出的问题时，他会不时的查看这个笔记。由于会场上有很多摄影记者，他们拍下了这个笔记的一部分，让我们能够看到其中的两页。

摄影师安德鲁·哈尼克（Andrew Harnik）拍下了这个笔记的清晰图片：

扎克伯格的笔记

这个笔记能让我们一探扎克伯格、Facebook高管以及危机公关团队这几天的准备结果。以下为这个笔记中一些有意思的部分：

在“Cambridge Analytica”部分中，扎克伯格重点突出在此事件中，用户的信用卡信息和社会保险号码没有被泄露。

在一个名为“责任”的部分，扎克伯格的笔记中重申，作为Facebook的领导人，他应该对此事件负责，并且表示在此丑闻发酵的过程中，没有Facebook员工被开除。

还是在“责任”这个部分，扎克伯格有一个提示帮他绕开自己是否会辞职的问题（他并没有辞职的计划）。

在一个阐述Facebook商业模式的部分中，扎克伯格写道，他的社交网络服务需要为每一个人提供免费服务，让所有人都可以使用。而为了让尽可能多的人免费使用Facebook，他们必须要依靠广告获得收入，这是他们能够提供免费服务的唯一方式。

这份笔记中还有一个论点，那就是Facebook为这个世界做了很多善事，扎克伯格打算以此来捍卫Facebook的名誉。

上周苹果公司CEO蒂姆·库克（Tim Cook）与扎克伯格就隐私问题进行了公开争论。扎克伯格的笔记中有一个部分就是关于这次争论的。这个部分还引用了亚马逊CEO杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）的一句话，并且评论了苹果公司此前与第三方应用之间的隐私问题。

笔记中还有一个部分与硅谷的员工多样性问题相关。扎克伯格在这部分中承认了Facebook公司以及整个行业的多样性存在问题。

笔记第二页中还有一个与欧盟的数据保护监管法律（ GDPR）有关，该监管将于今年5月生效，它对于互联网企业在欧洲的运营造成起到极大的影响。

在GDPR部分，扎克伯格使用了黑体字提醒自己不要说Facebook已经做好了接收这项法律的准备，并且提醒自己不要声称Facebook将会让这项法规的标准适用于全世界的用户。在过去一周中，扎克伯格曾表示自己并没有想好是否要这样做。

以下为这两页笔记的全文：

Cambridge Analytica事件

- 辜负了用户的信任；对于允许这样的事情发生我们感到很抱歉；在2014年曾经采取措施，避免这样的事情再次发生。

- 这个应用的设计者为剑桥大学研究人员，名为亚历山大·科根（Aleksandr Kogan）。

- 使用了这个应用的用户会将自己的Facebook信息提交给科根，例如公开资料、关注的页面、好友列表和好友生日；用户好友的这些信息也会被收集；不会收集用户的信用卡信息和社会保险账号信息。

- 科根将这个应用出售给了Cambridge Analytica，后者用这个应用违反了我们的隐私条款；我们发现的时候，曾要求对方删除所获取的用户数据。

- 曾经确认他们删除了数据，但是现在来看他们并没有删除。本应该进行进一步审核，并且通知用户。

- 对于数据滥用考虑地不够周全；目前正在重新审视我们与用户的关系。

补救方法

- 用户的重要信息被分享给第三方，但是不包括信用卡信息和社会保险账号。

- 用户将自己的Facebook信息分享给了科根，包括公开资料、关注的页面、好友列表和生日；用户好友的这些信息也会被收集。

- 2014年变更过隐私服务条款，这意味着类似的事件不会再次发生；现在已经严格限制第三方应用获取用户数据。

反向查找

- 两周前发现有人滥用这个功能，已经将其关闭。

- 使用电话号码/电子邮件地址寻找其他人是一种非常实用的方法；尤其是多个用户同名同姓的情况下。

- 有人利用所获取的电话号码获取公开信息（名字、头像图片、性别、用户ID）；已经将这个功能关闭。未来还需要采取更多的行动避免用户信息被滥用。(行云)