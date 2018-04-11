新浪科技> 业界> 扎克伯格出席国会听证会专题 > 正文

扎克伯格听证会笔记曝光：不会辞职 FB做了很多善事

扎克伯格听证会笔记曝光：不会辞职 FB做了很多善事
2018年04月11日 10:25 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间4月11日上午消息，Facebook公司CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）今日前往国会进行了作证，这场听证会的时间长达5个小时，听证会的主题就是近期爆发的Cambridge Analytica数据隐私丑闻。除了此事件目前的状况，以及最多有8700万的用户数据被盗之外，扎克伯格和议员还谈到了Facebook作为一个新闻源和影响力巨大的沟通工具，他们在世界上所扮演的角色以及他们的责任。

　　尽管并没有披露什么令人震惊的东西，但是扎克伯格还是回答了议员提出的一些尖锐问题，例如Facebook是否是一家垄断企业，以及他们是否会考推出一个付费免广告版的Facebook等。在来到国会山的时候，扎克伯格带了厚厚的一叠笔记，在回答议员所提出的问题时，他会不时的查看这个笔记。由于会场上有很多摄影记者，他们拍下了这个笔记的一部分，让我们能够看到其中的两页。

　　摄影师安德鲁·哈尼克（Andrew Harnik）拍下了这个笔记的清晰图片：

扎克伯格的笔记扎克伯格的笔记

　　这个笔记能让我们一探扎克伯格、Facebook高管以及危机公关团队这几天的准备结果。以下为这个笔记中一些有意思的部分：

　　在“Cambridge Analytica”部分中，扎克伯格重点突出在此事件中，用户的信用卡信息和社会保险号码没有被泄露。

　　在一个名为“责任”的部分，扎克伯格的笔记中重申，作为Facebook的领导人，他应该对此事件负责，并且表示在此丑闻发酵的过程中，没有Facebook员工被开除。

　　还是在“责任”这个部分，扎克伯格有一个提示帮他绕开自己是否会辞职的问题（他并没有辞职的计划）。

　　在一个阐述Facebook商业模式的部分中，扎克伯格写道，他的社交网络服务需要为每一个人提供免费服务，让所有人都可以使用。而为了让尽可能多的人免费使用Facebook，他们必须要依靠广告获得收入，这是他们能够提供免费服务的唯一方式。

　　这份笔记中还有一个论点，那就是Facebook为这个世界做了很多善事，扎克伯格打算以此来捍卫Facebook的名誉。

　　上周苹果公司CEO蒂姆·库克（Tim Cook）与扎克伯格就隐私问题进行了公开争论。扎克伯格的笔记中有一个部分就是关于这次争论的。这个部分还引用了亚马逊CEO杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）的一句话，并且评论了苹果公司此前与第三方应用之间的隐私问题。

　　笔记中还有一个部分与硅谷的员工多样性问题相关。扎克伯格在这部分中承认了Facebook公司以及整个行业的多样性存在问题。

　　笔记第二页中还有一个与欧盟的数据保护监管法律（ GDPR）有关，该监管将于今年5月生效，它对于互联网企业在欧洲的运营造成起到极大的影响。

　　在GDPR部分，扎克伯格使用了黑体字提醒自己不要说Facebook已经做好了接收这项法律的准备，并且提醒自己不要声称Facebook将会让这项法规的标准适用于全世界的用户。在过去一周中，扎克伯格曾表示自己并没有想好是否要这样做。

　　以下为这两页笔记的全文：

　　Cambridge Analytica事件

　　- 辜负了用户的信任；对于允许这样的事情发生我们感到很抱歉；在2014年曾经采取措施，避免这样的事情再次发生。

　　- 这个应用的设计者为剑桥大学研究人员，名为亚历山大·科根（Aleksandr Kogan）。

　　- 使用了这个应用的用户会将自己的Facebook信息提交给科根，例如公开资料、关注的页面、好友列表和好友生日；用户好友的这些信息也会被收集；不会收集用户的信用卡信息和社会保险账号信息。

　　- 科根将这个应用出售给了Cambridge Analytica，后者用这个应用违反了我们的隐私条款；我们发现的时候，曾要求对方删除所获取的用户数据。

　　- 曾经确认他们删除了数据，但是现在来看他们并没有删除。本应该进行进一步审核，并且通知用户。

　　- 对于数据滥用考虑地不够周全；目前正在重新审视我们与用户的关系。

　　补救方法

　　- 用户的重要信息被分享给第三方，但是不包括信用卡信息和社会保险账号。

　　- 用户将自己的Facebook信息分享给了科根，包括公开资料、关注的页面、好友列表和生日；用户好友的这些信息也会被收集。

　　- 2014年变更过隐私服务条款，这意味着类似的事件不会再次发生；现在已经严格限制第三方应用获取用户数据。

　　反向查找

　　- 两周前发现有人滥用这个功能，已经将其关闭。

　　- 使用电话号码/电子邮件地址寻找其他人是一种非常实用的方法；尤其是多个用户同名同姓的情况下。

　　- 有人利用所获取的电话号码获取公开信息（名字、头像图片、性别、用户ID）；已经将这个功能关闭。未来还需要采取更多的行动避免用户信息被滥用。(行云)

我要反馈
相关专题： 扎克伯格出席国会听证会
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有