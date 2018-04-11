新能源车竞争 步入“理性时代”

杨海艳

[据上海市经信委今年2月公布的数据，仅上海一地目前就已经推广了超过16万辆新能源车，但在这些车辆中，仅有六成是私人购买，很多新能源车其实最终流入了网约车市场。]

高额的政府补贴让中国超越欧美，成为全球第一大汽车市场。目前，政府已经明确表示，到2020年补贴将被取消，取而代之的是企业内部对新能源积分和油耗冲抵等的利用。

在补贴时代，虽然国内的新能源汽车年销量动辄达到几十万辆，但因为免费牌照等原因，这些车辆基本上都流入了限购城市。国家信息中心副主任徐长明曾在“2017电动汽车百人会论坛”上透露，这一数据高达70%。据上海市经信委今年2月公布的数据，仅上海一地目前就已经推广了超过16万辆新能源车，但在这些车辆中，仅有六成是私人购买，很多新能源车其实最终流入了网约车市场。

也正因如此，在过去很长一段时间内，绝大部分车企的新能源产品其实并非按照新能源汽车的产品特性重新设计的全新平台产品，几乎都是在传统车型平台上改造而成；其次，车辆的选择空间非常少，除10万元以下的小型车之外，剩下的绝大部分是价格在20万元以上的SUV车型，15万~20万元这一主流消费区间几乎没有车辆可选；第三，车型配置相对老旧。

距离2020年补贴退出时间“节点”越来越近，市场上的竞争态势也在逐渐改变。在政策扶持、地方保护将成为过去时的大背景下，未来，成本、效率以及品质将是考量车企新能源战略能否赢得市场的关键。

上汽乘用车公司总经理王晓秋此前在接受笔者采访时多次提到，自主品牌要取胜市场，不能按照此前的套路去拼“性价比”，而是要去打造“品价比”。在笔者看来，新能源车也是如此。牌照、购置税减免，在消费决策中都只是锦上添花的因素，大众对于车的性能以及科技感的追求将永远不能被取代。举个例子，之前消费者追捧特斯拉，并非单纯因为它制造出了一辆纯电动跑车，而是因为它良好的性能以及自带的各种“黑科技”，在当时传统车企们的产品上并未被淋漓尽致地表现出来。

一些车企其实已经在针对后补贴时代调整自己的产品思路了。比如具有百年历史的英伦国际品牌MG即将推出的名爵6插电混动车就瞄准的是私人性能车入门市场，而并非之前的网约车、专车市场。

除了常规意义上考量的燃油、节能等指标领先之外，在笔者看来，它的最大卖点可能还会体现在MGPilot自动驾驶辅助系统的搭载，以及AEB自动紧急刹车系统、ACC自动巡航系统、APA全自动泊车系统、RCS遥控驾驶系统等黑科技配置的搭载。比如说全新宝马5系的插电混动车，除了在强调电池系统的先进、节能环保指标外，其实它重点强调的卖点，也是搭载的包括手势控制、车道保持辅助系统以及智能触控钥匙等高科技的配置。眼下，造车新势力们在宣传他们的产品时，其实也更多在强调产品的个性化和科技化方面的配置。

从趋势上来看，这无疑是一个正确的方向，无论是传统燃油车还是电气化时代，让汽车变得更智能、更安全都将是永恒的追求，而眼下，随着市场的开放度日益加快，新能源汽车市场也开始小步迈入理性竞争时代。