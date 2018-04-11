中消协：扫地机器人清洁率最高93%最低29%

昨日，中消协发布对20款扫地机器人的对比试验结果。 中消协供图

新京报讯 （记者戴轩）随着科技发展，扫地机器人逐渐进入大众视野，中消协昨日发布对20款机器人的对比试验结果显示，目前机器人仍存在噪音过大、拖地功能鸡肋以及性价不成正比等情况。

电器安全普遍没问题

近期，中国消费者协会工作人员以普通消费者身份，从北京家电卖场、京东、苏宁易购、亚马逊等网络平台购买了20款扫地机器人样品，对其清扫覆盖率、清洁力、续航能力等各方面性能进行比较试验。20款所购样品价格从799元-7499元不等。

测试发现，在电器安全方面，样机的发热、工作温度下的泄露电流和电气强度都没有问题。国内购买的样品，标签说明较规范。两款海外购产品中，LG-VR65502LV样品的标志和说明中无中文标注，俐拓Botvac D8500样品的标签内容经标签持久性测试后，出现内容消失看不清的情况。

价格质量未必成正比

不过，不同机器清扫能力差异很大，但并不一定与价格成正比。如小米-米家SDJQRRR型号机器人，其清扫覆盖、地板清洁、边角清洁、头发清理几项性能在五星左右，价格为1699元。而iRobot艾罗伯特同类指标相似的一款机器人，价格为7091元。FMART福玛特一款3582元的机器人，清扫覆盖、地板清洁、边角清洁三项指标分别为一星、三星半、三星。

此外，一些扫地机器人为“扫拖一体机”，采用的方式是水箱+渗水抹布的形式，由于机身体积的限制，一般水箱不会很大。而抹布对于地面的清洁也只是轻轻拂过，浮土可以清洁，如果是有果酱或其他固体污染物，作用不大。

■ 测试结果

清洁性能差异明显

清洁能力表现较好的样机，吸力都较出众

覆盖率测试在规定的相同面积的空间内进行。测试环境中放置桌子、椅子、暖气散热器、落地台灯、短毛地毯等物品，查看扫地机器人的通过情况。

试验发现，20款样机的覆盖率差异明显。部分样品为了防止机器将充电底座拖走，设计为底座周边默认不清扫；有些较贵的样品也出现小部分的遗漏；有部分样品在此次规定的清扫时间当中，遗漏明显，覆盖率较低。而清洁力也差异悬殊，有的样品清洁率达到93.34%，有的仅为29.63%。

中消协工作人员介绍，在测试中，清洁能力表现较好的样机，吸力都比较出众，吸力可以作为判断清扫能力是否优秀的参考前提之一，但同时也应注意，某些机型在高挡位时，吸力确实变大，但噪音也会相对提高。

不过，在实体店或电商页面选购产品时，发现部分产品只是提到了大吸力，但究竟吸力值是多少并不直观，中消协表示，希望企业明确给出吸力范围或清洁能力，便于消费者选购。

毛发清理能力普遍良好

无主刷吸口机型较少缠绕

在居家当中，脱落的头发会飘落在家里的各个角落，清扫起来比较费力。本次比较试验通过选用一定数量的短发和长发进行清扫测试，清扫后对样机滚刷、边刷以及集尘器中的长、短发数量计数，计算清洁率。20款样品的清洁率都在80%以上，表现良好。

此外，对于养有宠物的家庭来说，比头发更为轻盈的宠物毛发能否被顺利清理、工作时是否会将毛发吹的到处都是，缠绕是否严重等问题，也是需要考虑的重要指标。

测试选用了同宠物毛发非常相近的测试物，每次使用0.5g测试物，每款机型测试三次，称重所清扫的毛发重量。清洁率越高越好，缠绕率则越低越好。测试结果显示，20款样机的宠物毛发清洁率都比较高，均高于89%。

中消协工作人员介绍，对于头发和宠物毛发清理来说，无主刷的吸口机型缠绕情况很少发生，但边刷也是有可能发生缠绕的，整体清理容易。而有主刷的机型，虽然清洁率同样很高，但滚刷会有缠绕问题，清理起来稍显繁琐。

工作时嗓门都偏大

个别样品噪音达到普通吸尘器噪音

对人来说，最适宜的生活环境不应超过45分贝。在此次的测试当中，噪音平均值最低的一款机型为53分贝左右。部分机型配有高挡位模式，吸力更大，但噪音也更大，个别样品噪音达到72分贝左右，达到普通吸尘器的噪音。

中消协分析，扫地机器人工作时噪音偏大，是因为采用了高速旋转风机产生负压收集尘埃的工作原理，因此噪音无法降至很低。

此外，越障能力是否强大，也会影响到扫地机器人能否顺利工作。测试中，仅有小部分机型可清扫中长毛地毯。有的样机会被线缆缠绕，个别的甚至出现边刷被卡掉的情况，而宣称有防缠绕功能的样机表现较好。在距离地面10厘米高的散热器底部空隙通过时，个别样机会出现偶尔被卡住的情况。金属材质的台灯底座，对没有碰撞侦测功能的机身会形成不同程度的划痕。

■ 消费提示

买扫地机器人宜按需选机型

如需着重清理头发、宠物毛发，可以选择吸力不错，且使用吸口形式的机型，可省去清理机器滚刷的步骤。有的扫地机器人可在滚刷和吸口之间切换。滚刷形式的扫地机器人也能很好地清理毛发，不过还需清理机身，使用胶刷形式的机型清理起来相对容易。如果是着重清理灰尘、颗粒，则选择带滚刷、覆盖率高、清洁率高且吸力强劲的机型。

购买时，要注意扫地机器人集尘器的容量，过小的集尘器需要频繁清理，影响其正常工作。扫地机器人也不可能完全清扫到家里的每一个死角，所以并不是购买了扫地机器人就不用动手清扫了。

目前，不少扫地机器人在出风口处已使用了HEPA滤网，对于细微灰尘的过滤起到较好效果。在购买时，要注意机器出风口朝向的设计，否则尾部出风口的强风可能会将地面上未清扫的灰尘、污物吹起，造成二次污染。市面上不少产品已将出风口的风向朝上，避免直吹地面，消费者在选择时应尽量选择该类产品。