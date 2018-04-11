多家上市公司跨界做无人机 整体贡献仍微乎其微

来源：每日经济新闻

每经记者 曾 剑 每经编辑 张海妮

除通裕重工（300185，SZ）外，A股涉足无人机的上市公司不在少数。这些公司所涉足的无人机细分领域也不尽相同，有的与农业植保相关，有的则涉及军用。《每日经济新闻》记者梳理发现，相关上市公司无人机业务的发展情况分化明显：部分公司的无人机业务沦为了花边概念，未能带来实际的效益；也有部分公司取得了一定的成绩。但整体看，无人机业务对原本非主业的上市公司影响十分有限。

部分公司介入多年

A股涉足无人机概念的上市公司中，山东矿机（002526，SZ）、威海广泰（002111，SZ）等算是元老级别企业。特别是山东矿机的风头曾一时无两。

2013年3月28日，山东矿机公告称，拟投资设立无人机公司。根据当时方案内容，公司将与张涪生共同设立轻型多用途短距起降无人机制造公司——山东长空雁无人机科技有限责任公司（以下简称长空雁）。山东矿机表示，力争在2013年底完成首飞实验。

彼时，山东矿机针对无人机的“野心”不止于此，公司同时宣布投资5600万元设立航空发动机公司山东岱宗，合作方是中国科学院工程热物理研究所。

2013年9月，山东矿机披露投资进展，计划于2014年3~4月份完成样机制造。2014年4月则介绍，已投入两架实验验证样机制作，预计当年8月左右可达到首飞条件。2014年8月，公司称样机已经制作完成，将择机试飞。2014年11月称无人机验证机首飞成功。

山东矿机并不满足于小打小闹。2015年2月，山东矿机披露定增预案，公司拟发行股份募集不超过4.6亿元资金，其中2.4亿元计划投资于“无人机及航空发动机关键零部件项目”。同期，公司公告解除与张涪生一起设立长空雁的协议，改由上市公司独立出资1亿元设立。

此后，山东矿机定增募投项目明确为“年产140架低空无人机、1000套微型涡喷发动机关键零部件项目”。2015年9月，公司公告宣称，长空雁多个型号的无人机研发取得了进展。遗憾的是，2015年11月，公司称拟对融资计划进行调整，决定向证监会申请撤回定增申请文件。此事之后再无下文。

2016年9月，山东矿机最后一次以单独公告方式披露长空雁无人机进展，并称有两款机型在试飞。

山东矿机年报显示，2016年，长空雁实现营收91.68万元，净利润亏损428.4万元；山东矿机2017年半年报显示，长空雁当期实现营收287.96万元，净利润亏损145.45万元。

山东矿机虽迟迟未出明显成绩，但毕竟投入有限，无伤公司根本。与之相比，威海广泰则被无人机业务伤得较深。

2015年，威海广泰宣称，将通过非公开发行募资5.4亿元，其中3.8亿元投向无人机项目。公司通过收购增资天津全华时代航天科技发展有限公司（以下简称全华时代）间接涉足。当初，全华时代股东向威海广泰承诺了丰厚的业绩承诺；威海广泰也充满信心地表示，该笔并购可为公司开拓新的业绩增长点。然而，全华时代2016年、2017年业绩持续不及预期，威海广泰对收购该公司股权形成的商誉分别计提4116.25万元、9507.90万元，一定程度上拖累了上市公司业绩。

也有做出成绩的

当然，A股也不乏跨界在无人机方面做出成绩的。

2014年10月，隆鑫通用（603766，SH）与清华大学教授王浩文等共同出资成立珠海隆华直升机科技有限公司（以下简称珠海隆华），进军无人机产业。隆鑫通用披露，截至目前，珠海隆华和公司的XV-3型200公斤无人直升机，已通过了《全军武器装备采购信息网》的审核，列入了《全军武器装备采购信息网》的企业与产品信息。财务数据显示，珠海隆华2015年无营收，净利润亏损92.4万元；2016年，珠海隆华实现营收63.59万元，净利润亏损197.73万元；2017年，珠海隆华实现营收1044.33万元，净利润为56.21万元。

农业植保方面，隆鑫通用的无人机产品主要定位于大田植保。2017年5月19日，公司设立专注于农业植保等服务领域的领直航。根据隆鑫通用2017年年报显示，领直航当期已实现收入。

在无人机业务进展顺利的同时，隆鑫通用针对无人机业务的投入也逐渐加码。公司2016年、2017年在无人机项目上的资金预算均在2000万元以下。公司2018年资金预算显示，其今年计划对无人机项目投入9364.54万元。

宗申动力（001696，SZ）同样是无人机项目的忠实粉丝。公司于2014年8月联合天津内燃机研究所启动了TD0无人机动力研发项目。2015年3月，宗申动力宣布向宏百川增资7000万元，占增资后宏百川28%的股权。宏百川主营无人机、无人船等装备及核心部件的研发、生产。

不过，宗申动力此后选择放弃与宏百川之间针对农林无人机研发的合作项目，因为宗申动力另外找到了目标。2015年11月，宗申动力宣布与中国航天空气动力技术研究院等公司和神舟飞行器签订了《增资协议》。公司以自有资金向神舟飞行器增资1.4亿元，占增资后神舟飞行器16.67%的股权。神舟飞行器是军用无人机龙头，彩虹系列无人机生产商，也是宗申动力TD0发动机的重要客户。宗申动力披露的数据显示，神舟飞行器2016年的营收为1.91亿元，净利润为2811.58万元；2017年的营收为2.93亿元，净利润为5449.74万元。

2017年，隆鑫通用的营收为105.72亿元，宗申动力的营收为50.23亿元，对两家公司而言，无人机业务业绩对公司影响还微乎其微。