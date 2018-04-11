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快递未来都要驿站或快递柜自取？拒送货上门是否合规

快递未来都要驿站或快递柜自取？拒送货上门是否合规
2018年04月11日 00:07 中国新闻网
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资料图：快递员使用智能快递柜投送包裹。韩章云 摄资料图：快递员使用智能快递柜投送包裹。韩章云 摄

　　中新网客户端北京4月11日电（记者 邱宇） 你平常一般怎么收快递呢？近几年，快递代收点和智能快递柜越多越多，让人不用因为家里无人收件而苦恼，但却引发出新的问题——家里明明有人，快递员却不愿送货上门。

　　家住北京朝阳区的汤先生告诉记者，9日，圆通快递员将其快递送到驿站（小区内某超市），只发了一条短信让其自取。汤先生当时家中有人，向快递员了解情况时，却被告知“不会送货上门”。

　　“我拨打了两次客服电话，进行了一次网上人工服务，三名客服都说现在都是到驿站自取，他们说这是现在快递的一个政策，圆通只是率先施行，以后所有快递都会这么做。”汤先生说。

圆通人工客服称，现在都是到驿站自取。来源：受访者供图。 圆通人工客服称，现在都是到驿站自取。来源：受访者供图。

　　近日，来自北京大兴区的张女士也遇到了同样的麻烦。她所在的小区比较大，里面有三四个圆通的驿站，快递员甚至没有准确告知去哪一个驿站取，导致她跑了几处才找到包裹。

　　记者了解到，不仅是圆通，北京地区的韵达、中通等其他快递公司也存在上述情况。

　　“如果小区门口的智能快递柜还有空位置，一般是放在柜子里，想要送货上门的话，需要寄件人备注一下。”北京丰台区一位韵达快递员说。

　　快递是否一定要送货上门呢？在未与收件人商量的情况下，把快递放在代收点或快递柜，然后短信或电话通知，这种做法又是否符合规定呢？

　　贯铄企业CEO、快递专家赵小敏在接受中新网记者采访时指出，根据规定，如果快递员想放在代收点或快递柜，那么首先要征得收件人的同意，如果收件人不同意，则必须送货上门。

　　“先把快递放在代收点，再发短信进行通知，从程序上看是错的，应该是‘先发再放’。”赵小敏说。

　　记者注意到，我国第一部专门针对快递业的行政法规——《快递暂行条例》对快件投递也有明确规定，该法规自2018年5月1日起施行。

　　《条例》规定，经营快递业务的企业应当将快件投递到约定的收件地址、收件人或者收件人指定的代收人，并告知收件人或者代收人当面验收。收件人或者代收人有权当面验收。

　　在生活中，一些智能快递柜上已经标注了首先征得收件人同意的相关提醒。

　　北京市丰台区某小区外的丰巢快递柜上张贴的提醒文字称，“在把快递放进货柜之前，请征得客户的同意”。

北京市某小区外的快递柜上张贴提示，提醒快递员首先征得收件人同意。中新网 邱宇 摄 北京市某小区外的快递柜上张贴提示，提醒快递员首先征得收件人同意。中新网 邱宇 摄

　　不过，在送货上门方面，快递员也有自己的苦衷。

　　比如，有些小区禁止快递车辆入内；部分快递单上的门牌号不准确；经常遇到收件人不在家的情况，导致送货效率降低、快件积压；担心快递车或车内的快件被盗等。

　　对此，中国快递协会原副秘书长邵钟林在接受记者采访时指出，正因为快递员有这些困难，国家也鼓励“最后一公里”的配送要多样化。

　　《快递暂行条例》明确，鼓励多个经营快递业务的企业共享末端服务设施，为用户提供便捷的快递末端服务。

　　邵钟林说，未来快递智能柜、代收点所占的比例会越来越大。但他同时强调，送货上门是一个基本要求。

　　“行业鼓励快递末端服务的多元化，但这种多元化的前提是，无论选择哪种送货方式，都应当征求收件人的意见。”邵钟林说。（完）

圆通快递收件人
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