孙为民：苏宁的智慧零售从三方面推进

新浪科技讯 4月10日消息，苏宁易购副董事长孙为民将出席博鳌亚洲论坛，并于4月9日在“智慧产业如何服务美好生活”分论坛上作《智慧零售重塑未来商业》的主题演讲。孙为民指出，零售包括三个核心的要素：第一个是商品的数字化，第二个是用户的数字化，第三个是支付的数字化。

苏宁很早推出智慧零售的概念，在演讲中，孙为民指出，苏宁的智慧零售从三方面推进：第一、要打造线上的平台；第二、打造场景互联网的零售，也就是场景的多业态互联网化；第三，要把小店做近，只要贴近用户一定就是能够生存的价值。

以下为孙为民演讲实录：

我们苏宁也做了一些调研，清华大学研究院的老师在国内研究也是非常有成效，那么刚才魏总发布了5月份要正式的面世，这样的一个智慧零售的报告。那么我想在这个里面呢，我们作为被研究的对象，我们对智慧零售的理解。

实际上零售行业的历史非常的悠久，至少3000年以上，只不过在早期的时候我们的商品用不起，非常的匮乏，所以说零售的形式和交易的商品、零售的业态就自然没有打通，比如说最早的国内贸易主要是长江和大运河的盐商这样的一些贸易，国际贸易就是丝绸之路、茶叶、瓷器、丝绸这些东西，而随着工业革命的到来，尤其是中国改革开放，我们的商品供给日益的丰富，商品使得渠道的变化也更加的丰富多彩。

在商品供给促进渠道发展的过程中间，我们最近10年左右的时间，那么对中国的零售业，影响变化最大的东西呢，是技术，这个技术从我们来看，差不多在最近的20多年的时间里，零售业最早的技术应用，就是一些IT的技术，信息技术，那么那个时候的信息技术最早的来讲也就是内容的使用信息化，从商业意识再进一步的搭建企业内部的专网，再延伸意义把企业的信息化和作业自动化再怎么样进行一个结合，这是在中国的零售业发展的早期阶段，纯粹的线下的技术应用。

到上个世纪90年代末初的时候，最早的一批中国的电商企业出现了，那么这些企业当然没有公布，做的当然是电子商品还有互联网的这个泡沫，到2003年、2004年以后，电子商务打开真正的崛起，也就是我们叫的DT的时代，DT的时代，实际上主要的就是互联网在用新的电子商务，电子商务出现以后，出现了大数据、云服务，这样的一些新的技术，和新的渠道的模式，那么很快实际上我们又开始进入到互联网的下半场，互联网的下半场，我个人从技术上讲呢，我认为就是一个叫物联网的时代，物联网呢，物联网这些到底有什么区别，物联网当然也互联网，只不过它的链接的方式，过去我们是通过人可以接上面的终端形成的网络，而今天我们是把各种木匠形成一个网络。

比如说我们现在讲物联网，中国步入了很多的这种摄像头，摄像头就在大量的采集在范围里面的数据，这就是一个物联网，比如说RFID，RFID实际上有至少40T以上的技术应用，互相之间传感形成的这种链接它也是叫物联网，我们今天很普通的我们的手机，手机如果说单纯说一个人手机号码这个肯定是一个互联网的概念，但是每一个手机实际上是一个串号，这个串号它的定位就是一个物联网的东西。

进入到物联网以后，就解决一个什么东西呢，就是不仅仅是人，所谓的场景都可以为网络化定位，所有的场景中间的布局也可以进行网络化的链接，这个就形成了新的数据模式，数据链接，我们讲的区块链，实际上不再是大数据，区块链类似进入到小数据的链接时代，同时在物联网的时代，数据的量比过去更大，这个时候数据的存储没办法适应的，所以我们就以人工智能的方式来处理这样的数据，虽然我们说在互联网时代，进入到下半场物联网时代我们新的技术也在不断的进行迭代，这样的技术迭代就给我们的整个的智慧零售呢，就带来了一些新的手段，智慧零售个人理解呢，实际上可以用两句话来概括，第一句话呢，就是零售要素的数字化，零售要素呢，实际上包括三个核心的要素，第一个是商品的数字化，第二个是用户的数字化，第三个是支付的数字化。

什么叫商品的数字化，我们过去在实体店里买东西，你买到的都是一个具体的商品，一手钱一收获物，买到的这个商品这是非常简单的事情，现在有了互联网的网络，那么网上的是什么样的布局场景呢，你看到的是一个图片，那么也就是说我可以把这个拍成一个照片放到网上被数字化，你就可以同步浏览这个图片，看这个图片后面所标的参数，你就来决定是不是可以买的一个东西。这是一个间接的数字化。

当然还有很多的商品，就是可以直接的数字化，比如说早年买了一个磁带，买了一个碟片，买了一个音响，这物理的商品，但是我们可以直接把它变成数字化的商品、音频的东西，这是我们说在互联网之间，第一步是解决商品的数字化但是商品的数字化的形式非常非常多，包括我们讲的虚拟现实、增强现实等等，都是商品的数字化。

那么用户的数字化呢，实际上就是说我们通过用户和在这个平台上或者说在企业中间你注册一个你的身份，不管是邮箱也好手机号码，还有微信也好，其他各种各样的这个号码，那么建立起了和这个企业和这个平台的这样一种链接，然后我们可以根据它的这种行为，你不管是在PC移动还是在其他的页面场景中间的这个浏览，我们可以抓住到这些用户的行为，这就是说我们讲的用户的数字化。

那么第三呢就是支付的数字化，那么现在中国老百姓在企业智慧零售中间，感受最领先的也就是支付的数字化，不仅仅在线上数字化，在线下的这个场景中间也可以实现数字化的支付，这是我们说，智慧零售首先是要解决要素的这个数字化。

那么解决要素数字化以后呢，接着就可以实现智慧零售的纵深的发展，我们把它称之为零售运营的这种智能化。

那么零售运营包括我们讲采购、销售、配送、服务以及用户的使用，整个的全流程都可以实现一定程度的智能化。比如说采购，过去我们的采购就是和供应商之间，零售商和供应商之间谈判，我这个规模大，你给我的价格就低一点，有的时候这个供应商说，你会不会比我更低价格，实际上放出来以后，这个零售业未必把它销售掉，它就会产生滞销，滞销以后就开始降价促销等等。那么你想我们能够通过未来抓住用户的这个消费行为，根据用户的消费行为，来反推这种制造，让这个制造呢，能够更加精准。

实际上到未来进入到小数据的这个阶段呢，我们提前可以进行一些，比如说网上的零售预订等等，这样新的领域，销售行为来推动制造环节。这是我们说采购的智能化。

另外我们说，销售也可以更加的智能化，那么销售的智能化在我们附近已经有大量的这个产生应用的界面。比如说我们店长的管理，覆盖的区域里面，分布的哪些企业，由哪些人群，这些企业的人群有哪些行为，推送到线下去，让线下呢能够进行客户营销。这样呢，就产生了，数据驱动的店面的销售，那么现在我们也在开发一些新的这种产品，就是聊天销售，因为商品类别比较多，我们现在做得比较好的，聊天客服，因为我们现在商品数量已经达到了几千万种，几千万种就人的这个销售来讲是根本解决不了，那么我们说只有AI才能成为一个更好的销售顾问。

那么在推送的这个环节里头，我们说现在呢我已经能够在仓库里头实现智能化机械，那我们说，在不久将来呢，我们可以在一些相对封闭的环境里，比如说居民小区，可以实现机械配送，无人配送，在酒店以及在未来的居民小区也可以做到。

那么更进一步的发展，讲到智能汽车，到底是在10年还是多少年，实现在公共场合就可以无人驾驶，我相信我们智慧配送次，无人配送这方面的价值会得到凸显，还有客服以及用户的使用，现在已经完全的可以做到，用AI的方式来进行。

过去我们在2012年开发的智能家居，受到广泛的宣传，我们现在可以推广一个机器人来控制家里的这些设备的使用。

所以我们说，智慧的这个零售运营，随着我们行业技术不断的提高，它的应用前景呢会越来越大，

那么苏宁的智慧零售呢，实际上我们的布局呢，主要是从这样三个方面来开始推进，一个呢就是我们要打造线上的平台，在电子商务刚刚出来的时候呢，我们也遇到很大的挑战，大家说物联网电子商务就是赢家通吃，一部分大。随着时间的推移呢，我们说未必就是这样一个结论。赢家多吃这是肯定的，但并不是赢家通吃，那么在未来的线上平台之间，我们说除了这些个比较大的综合性门户，说苏宁易购，阿里、京东肯定也是这样的综合性的门户，除了这些综合性门户以外，实际上我说垂直的平台，本地的平台，今后也会不断的涌现出来。还有一些平台，比如说类似于社交平台，虽然这些平台现在我们没有看出来它未来的格局是什么样，但是也一定会涌现。

第二个苏宁的这个智慧零售呢，打造场景互联网的零售，也就是我们叫场景的多业态互联网化，那么这个场景的互联网化呢，我们现在是沿着3个方向去做。

一个呢，是做购物中心，购物中心怎么才能够做大呢，购物中心不购物，就能把购物中心做大，如果你想做一个购物中心，说不购物，也可以做得好，那你的购物中心就成功了。什么意思呢，就是购物中心的成功，两个东西，第一停车场，有多大的停车场就有多大的生意，第二个就是把这个吃喝玩乐这些东西，服务业态要做强。所以现在我们讲的这个购物中心，实际上就是未来的消费升级的一个场景。

那么在有了汽车的这个流量，有了吃喝玩乐的这种服务流量，在基础上我们再去做商品零售，那么这样一来了，你的流量就可以不花钱或者少花钱，这就是我们未来为什么线下能够打败线上，是因为线下它有更低的流量成本，有更强的黏性需求，这是我们说的线下能够凸显的重大原因。

那么这是我们说苏宁做的一个布局，第二个布局也就是专业店做精，这些年刚才说一些互联网的公司，开始投资布局线下的资源，是不是线下的实体零售春天来了，我可以告诉大家，不可能的事情，线下仍然是会很艰难的，线下的成功，必须要取决于线下互联网的成功，而不是线下实体的成功。

为了能够绕线下的互联网获得更加成功，把专业做得更精，把店面做小做专做精，这样的你才能够有更好的竞争力。

第三个我们就说，要把小店做近，只要贴近用户一定就是能够生存的价值，比如说我们今天讲媒体媒体在受到互联网的冲击影响很大，但是媒体之间有一个媒体始终没有被互联网冲击，这就是楼宇的广告，电梯里的广告，它就是在消费者的行为轨迹上，所以互联网就没有把它冲击掉，反倒它应该说越来越好了。而我们现在就把这个店贴近用户去开，做到它的楼宇，做到它的居民小区。

当然我们说我们有线上的多平台，线下的多业态，那么核心是什么，是不远的全面贯通，现在都在讲O2O，线上线下融合，刚才魏总在讲对未来零售看法中间有三个，除了苏宁的智慧推出之外，还有三个观点，这是第三方的报告，肯定是要把大家的这个意见完全综合起来，这个也理解。但是从我个人理解来讲，这三个观点都有问题，不是说唯我独尊，我认为都是有问题。

比如说新零售，对不对，肯定对，未来的事情它肯定新的，是新零售但是新零售是什么，我认为这个缺乏一个实体的词，无界零售，这个在2013年在中央电视台做广告就用过，叫云苏宁购无界，2013把苏宁电器更名为苏宁云商，这个电商＋电商，家庭购物服装就是云商，云苏宁购无界，但是后来我感觉到这个零售渠道可能无界，一定是有件，比如说你线上的平台我在手机端购物，在电视端购物，在移动端购物，进了哪个端就是哪个端，端与端之间是有界面的，比如说我们实体的店，你开一个大店，购物中心你可以面向汽车用户，辐射10公里15公里都没问题，但是你开一个小店，你让人家自行车都停不了，你怎么可能辐射那么多呢，所以最佳的辐射半径一公里以内，能够打通就可以。所以不管是线上还是线下渠道都是有界。

那么讲全渠道，客观上讲全渠道是有学术观点相对靠谱一点，但是这里有一点是不靠谱的，全渠道融合，全渠道实际上是很难进行融合的，那么准确的讲全渠道的融合是通过什么东西，我们说是通过会员的打通，所以说现在呢，苏宁讲的O2O指的是，会员在不同的渠道中间的身份能够通用，会员的权益，会员的资质，能够在不同的渠道中间共享。那么这个就是苏宁要做的事情。

所以我们说在智慧零售大的格局下，我们现在多平台、多业态、全会员贯通成了我们在智慧零售发展中间的具体的实施和路径，我就借这个时间把我们的实践，以及未来的发布，做一些诠释。

主持人：谢谢，智能化的消费，智能化的零售，智能化的汽车，因为有一句话叫叫内包，我在央视主持这个节目19年，每做一期都和很多的嘉宾做这些沟通，都感觉到支持的这个内容，原来我不知，有些词汇结合到新的这个行业里面，各位老总，各位与会的朋友，给我们带来这种智能团队的提示，以及我们未来的改革有太多的想像空间，谢谢各位精彩的发言。