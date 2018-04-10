于英涛接任紫光股份董事长 赵伟国因工作繁忙辞职

于英涛

新浪科技讯 4月10日晚间消息，紫光股份（000938.SZ）发布第七届董事会第十二次会议决议公告，称经董事会审议、表决，同意选举于英涛为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

4月8日晚间，紫光股份发布公告称，第七届董事会于2018年4月8日收到公司董事长赵伟国提交的书面辞职报告，赵伟国因工作繁忙申请辞去公司董事、董事长职务。

对此，赵伟国在朋友圈发文表示：“确实太忙，上市公司程序性工作太多，感谢关心，我永远和紫光同在”。

以下为于英涛简历：

于英涛现任紫光集团联席总裁，新华三集团总裁兼首席执行官，兼新华三大学校长。

于英涛曾在烟台市政府经济部门工作9年时间，后长期就职于中国联通公司：1994年12月出任中国联通烟台分公司总经理及党委书记，2002年1月任中国联通集团市场营销部副总经理；2005年任中国联通集团终端管理中心总经理，同时兼任联通华盛公司总经理及党委书记；2010年4月出任中国联通集团销售部第一任总经理；2011年12月出任中国联通集团浙江省分公司总经理及党委书记; 2015年8月出任紫光集团全球执行副总裁。

于英涛于1985毕业于山东大学，获得学士学位，并于纽约州立大学和法国雷恩商学院分别获得工商管理硕士、博士学位，同时于英涛也是国务院特殊津贴专家获得者。