美国监管机构仍调查特斯拉车祸事件 并与马斯克讨论

马斯克

新浪科技讯 北京时间4月10日上午消息，美国国家运输安全委员（NTSB）本周一透露，该机构与特斯拉公司CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）进行了一次“具有建设性的对话”。双方对话的主题是此前的特斯拉车辆车祸事件，上个月一辆特斯拉汽车在使用Autopilot自动驾驶模式时发生了车祸，导致司机丧生。

NTSB在4月1日曾表示，对于特斯拉在车祸信息披露方面的问题，该机构感到“不满意”。NTSB发言人皮特·克努森（Peter Knudson）表示，该机构主席罗伯特·萨姆沃特（Robert Sumwalt）与特斯拉公司CEO马斯克在上周末展开了一次非常有建设性的对话。

克努森表示：“他们（萨姆沃特与马斯克）对3月23日发生的特斯拉车辆车祸的调查进行了讨论，NTSB目前正在对此时间进行调查，特斯拉的职责是解决我们去年所提出的安全性建议。”

特斯拉发言人拒绝对此消息做出回应。

事故发生之后，特斯拉的Autopilot自动驾驶功能受到了广泛的关注。根据特斯拉的要求，驾驶员在正式启动这个功能之前，必须要将双手放在方向盘上。然而很多车主在使用该功能时经常会将双手离开方向盘。

事故发生一周之后，特斯拉曾表示车辆的记录显示事发前司机并没有将双手放在方向盘上，而车辆的系统已经对其进行了警告，但是他并没有理会车辆发出的警告。

在事故中丧生的司机今年38岁，在事故发生之后被立刻送往了位于旧金山湾区山景城的一家医院，但是在到达医院后不久就因伤势过重不治身亡。这起事故还导致了另外两辆汽车受损。NTSB发言人克里斯托弗·奥尼尔（Christopher O'Neil）在4月1日表示：“NTSB目前正在调查这起车祸的所有方面，包括司机此前是否曾对Autopilot功能有过不满和投诉。”

上个月，特斯拉方面表示他们对服务记录进行了查看，并且没有发现这位车主对特斯拉Autopilot功能的投诉记录。特斯拉还表示：“有人担心本次事故的原因是Autopilot的导航功能出现了问题。但是实际上Autopilot功能与导航功能并没有直接关联。”

3月30日，也就是在车祸发生后不久，特斯拉曾经披露了一个信息：“涉事车辆的Autopilot功能的自适应巡航控制中，跟车距离被设置到了最低限度。”

2016年5月，一辆特斯拉Model S在使用Autopilot时发生事故，导致司机死亡。去年萨姆沃特曾表示，在那起事故中，特斯拉的“操作限制”是事故发生的主要原因之一。

萨姆沃特在去年9月表示：“车辆缺乏系统安全保障。特斯拉允许司机在设计初衷以外的环境下使用该系统，而且系统给了司机太多的余地，让司机能够分散注意力。”

除了NTSB之外，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）也在对上个月发生的这起车祸进行调查。NTSB和NHTSA两个机构还在对另一起特斯拉车辆事故进行调查，此前一辆处于Autopilot模式下的特斯拉汽车追尾了一辆消防车。(行云)