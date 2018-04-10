苹果：已实现100%可再生能源供电

苹果 位于加州库比蒂诺的新总部 位于加州库比蒂诺的新总部

新浪美股讯 北京时间10日早间消息，苹果公司周一宣布，已实现了10年前定下的目标，目前全球所有设施100%采用可再生能源供电。这意味着，苹果位于美国、英国、中国和印度等43个国家或地区的零售店、办公室、数据中心和其他场所设施已经全部采用100%可再生能源。

这一成就将使苹果公司的可持续发展努力转向其供应链，目前，该公司大约10%的供应商已做出了类似承诺。

苹果表示，其可再生能源供电率已从去年的96%提高至100%，这一数字涵盖其全球所有零售店、办公室、数据中心和合作数据中心，以及位于加州库比蒂诺的苹果总部（Apple Park）。

苹果是努力减少能源消耗并向可再生能源转移的众多跨国公司之一。2014年，全球100多家公司承诺向100%使用可再生能源转变，除苹果以外，还有宜家、百威英博、星巴克等知名公司。截至2016年底，其中25家已实现这一承诺。