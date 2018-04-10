谷歌携手美国医学协会 促进健康监测设备数据共享

谷歌正在与美国医学协会（美国的一个医师游说团体）进行合作，双方达成一项挑战计划，其内容是让初创企业能够想出“促进健康监测设备数据共享的最佳新思路”。

美国医学协会于周一表示，最终的挑战成果将会是一款手机应用或可穿戴设备。这两者可以让慢性病患者更轻松地与医生分享数据。

该声明称：“获奖作品将展示申请人是如何通过病人的健康数据，借助有效的方式，改善医生工作流程临床效果、降低医疗保健系统成本的。”

为了在3万亿美元的医疗保健市场中分得一杯羹，一些科技巨头对于医疗保健该行业的公司展开跨界合作显示出越来越强烈的意向，以促进创新。

去年，亚马逊公司与默克公司共同发起了一项创新挑战计划，以鼓励Alexa的开发人员们提出新的“技能”，以帮助在家中接受治疗以及医院中接受治疗的糖尿病患者。

亚马逊并没有过多透露其意图，但CNBC在3月份报道了该公司下一步的宏伟目标：针对老龄人口发展其技术。与年轻人相比，老年人在不同程度上更容易罹患糖尿病等慢性病。

Alphabet选择将本次挑战计划集中在医疗数据的互操作性问题上。这样做的目的，是让患者和提供者能够更容易以计算机可读的格式（而不是PDF格式）共享实验室结果或医学成像这样的数据。从历史角度看，许多医院和他们的技术供应商都倾向于选择将病人“锁定”到他们独家的设备上，而不是为病人提供便捷的数据访问服务。

值得一提的是，苹果公司也正在通过其医疗记录产品来解决这个问题。

本次“谷歌——美国医疗协会”挑战赛最终将会产生出3个最佳创意，来共同分享5万美元的谷歌云奖金。(赛文)